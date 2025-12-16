J2リーグ優秀選手賞に37人が選出、最多は初優勝の水戸の8人だった

Jリーグは12月16日、2025シーズンのJ2優秀選手の受賞選手37人を発表した。

J2最優秀選手賞およびJ2ベストイレブンは、22日に開催される「2025J2リーグアウォーズ」で発表・表彰される。

優秀選手賞の選考は、J2全20クラブの監督および選手による投票結果をもとに決定した。ゴールキーパー（GK）6人、フィールドプレーヤー（DF、MF、FW）31人、計37人が選出された。

最多選出となったのは、水戸ホーリーホックの8人。GK西川幸之介、DF大森渚生、大崎航詩、飯田貴敬、板倉健太、鷹啄トラビス、MF齋藤俊輔、FW渡邊新太が選ばれている。水戸から優秀選手賞が選出されるのはクラブ史上初の快挙だが、いきなり8人が受賞。さらには、全選手初受賞というおまけつきだった。

SNSでは「なんだ、全部水戸ホーリーホックイレブンじゃん」「強豪クラブみたい」「MVPはマテウス・ジェズスかな〜」「これ選手の投票だから高嶺あり得ると思う」「アシスト王・山下優人が選出外なのが解せぬ」など多くのコメントが寄せられ、選出された37人に注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）