クレイアートを使用したグッズ！京王百貨店 新宿店「PINGU(TM) SHOP」

ソニー・クリエイティブプロダクツが、京王百貨店 新宿店にて「ピングー」の期間限定ショップ「PINGU(TM) SHOP」をオープン。

2025年に誕生45周年を迎えた人気キャラクター「ピングー」の、クレイアートを使用した先行販売グッズなどが登場するアニバーサリーショップです。

京王百貨店 新宿店「PINGU(TM) SHOP」

期間：2025年12月18日(木)から終了日未定

場所：京王百貨店 新宿店7階パイレーツファクトリーギフツ

営業時間：10:00〜20:00

スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生し、世界中で愛されているストップモーション・アニメーション「ピングー」。

45周年という記念すべき年を迎え、京王百貨店 新宿店に期間限定ショップが登場します！

原作の魅力であるクレイアートを使用したグッズ販売や、購入特典の配布などが楽しめます。

先行販売グッズ

オープンを記念して、ピングーの原作クレイアートを使用したグッズが多数ラインナップ。

アクリルキーホルダーや缶マグネット（各ランダム10種）、ステッカーなど、あたたかみのあるピングーの世界観を楽しめるアイテムが揃います。

コレクションしたくなる多彩なデザインに注目です。

ノベルティ ショッパー

期間中、ピングーグッズを税込み3,300円以上購入した方を対象に、ノベルティとしてショッパーをプレゼント。

45周年のロゴや愛らしいピングーたちがデザインされた特別なアイテムです。

オープニングイベント

オープン初日となる12月18日(木)の10時には、京王百貨店 新宿店の正面玄関にてピングーとピンガが登場。

来店者を出迎えるグリーティングイベントが開催されます。

長きにわたり愛され続けるピングーの魅力が詰まった期間限定ショップ。

45周年を祝う特別な空間を楽しめます。

京王百貨店 新宿店「PINGU(TM) SHOP」の紹介でした。

(C)2025 JOKER.

