狭いスペースでも使いやすいサイズ！エスコット「パレットデポ」軽量・ハーフタイプ

「パレットデポ」にて、2025年12月15日より「軽量タイプ」「ハーフタイプ」のレンタル提供を開始。

廃棄パレットを再生利用した環境配慮型のイベント什器に、女性でも持ち運べる軽さや狭いスペースでも使いやすいサイズが新たにラインナップされます。

エスコット「パレットデポ」軽量タイプ／ハーフタイプ

提供開始日：2025年12月15日

価格：各2,000円／1週間(税別・屋内利用)

配送拠点：埼玉県三芳町（全国対応）

近年、イベント業界においてもSDGsの観点から資材の再活用や循環型運営が求められている中、「パレットデポ」は累計200件以上のイベントで採用されてきた実績を持つブランドです。

工場や倉庫で不要となったパレットを買取・選別し、再生・整備を経てイベント什器として蘇らせることで廃棄物削減に貢献しています。

今回、顧客からの「もっと軽く」「もっとコンパクトに」というニーズに応え、新たに2つのタイプが追加されました。

軽量ユーロパレット

従来比約50％の軽量化を実現したモデル。

重量は約12kgと、女性一人でも持ち運びが可能な設計になっています。

設営や撤去の負担を軽減し、より手軽にサステナブルな空間作りが可能になります。

ユーロパレット（ハーフ）

従来品の半分サイズ（800×600mm）となったコンパクトモデル。

小さいイベント会場や展示ブースなど、限られたスペースでの設置に最適です。

レイアウトの自由度が高まり、多様なシーンでの活用が期待できます。

循環型スキームと導入サポート

パレットデポでは、品質に応じて4つのグレードに選別し、レンタル終了後も再生・整備を行うことで廃棄処理を出さない循環型モデルを構築。

図面からの3Dレイアウト提案や、倉庫での実物シミュレーションにも対応しており、導入しやすい体制が整えられています。

クリスマスや新年のイベントに向け、環境価値とコスト削減を両立できる選択肢として注目です。

エスコット「パレットデポ」の紹介でした。

