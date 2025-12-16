名物の黒酢を使った新しいご当地麺料理！伊達商店「壺そば」

鹿児島県霧島市の伊達醸造直営レストラン「伊達商店」より、名物の黒酢を使った新しいご当地麺料理「壺そば」が展開されています。

2025年11月7日にグランドオープンした同店で、12月1日より提供が開始された看板メニューです。

伊達商店「壺そば」

販売開始日：2025年12月1日

価格：1,020円(税込)

店舗所在地：鹿児島県霧島市福山町福山2731

営業時間：11:00〜15:30(L.O 15:00)

定休日：日曜

雄大な桜島を望む錦江湾のほとりで、醸造蔵直営ならではの特別なまぜそばを楽しめます。

「壺そば」は、伊達醸造が伝統的に用いる甕壺（かめつぼ）を模したミニサイズの器で提供される点が特徴です。

長期熟成された天然黒酢と濃口醤油、胡麻をブレンドした特製ダレが、平打ち麺にしっかりと絡みます。

絶景の古民家空間

店舗は伊達醸造ゆかりの民家を活用した古民家風の造りとなっており、畳敷きの居間でくつろぎながら食事を楽しめます。

窓からは錦江湾と桜島のパノラマビューが広がり、黒酢を仕込む「壺畑」の風景とともに鹿児島の風土を感じられるロケーションです。

厨房では実際に醸造蔵で酢や醤油づくりを行う職人が調理を担当し、本物の味を提供しています。

かくい味噌ラーメン

伊達醸造のシンボルマーク「カクイ」の名を冠した味噌ラーメンも人気を博しています。

昔ながらの製法で作られた無添加の麦みそ（田舎みそ）をベースにしており、濃厚かつマイルドなスープが特徴です。

オリジナルブレンドの平打ち麺との相性が良く、素材の味を存分に味わえる一杯です。

かくい醤油ラーメン

鹿児島で親しまれている甘露醤油をベースにした醤油ラーメンです。

優しい甘さとコクのあるスープは飲み干せるほどの味わいで、こちらはストレート麺と合わせられています。

伝統の技を受け継ぐ若き6代目が手掛ける、地域に根ざした食文化の発信拠点に注目です。

伊達商店「壺そば」の紹介でした。

