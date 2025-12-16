食べ終わるとジーニーが現れるサプライズ！スケーター／ディズニー『アラジン』魔法のカレー食器シリーズ
数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」
スケーターから、ディズニー映画『アラジン』のカレーセットが登場！
スケーター／ディズニー『アラジン』魔法のカレー食器シリーズ
販売店舗：スケーター公式オンラインショップ
スケーターから、ディズニー・アニメーション映画『アラジン』の世界観を再現した、ステンレス製カレーセットが販売中です。
『アラジン』に登場する「ジーニー」のデザインがあしらわれ、まるで魔法のランプを手に入れたような特別感を楽しめます。
カレーを食べ終わると、「ジーニー」のデザインが現れる、“魔法のような仕掛け”もポイント。
子どもから大人まで、思わず笑顔になること間違いなしです。
さらに、「子どもの頃レストランで食べた、銀の器のカレー」を思い出させる、特別感も魅力の一つ。
銀の器に盛り付けるだけで、レトルトカレーもまるでレストランの一皿のように演出できます。
ステンレス製のため、カレーのにおいや色移りがしにくく、汚れが落としやすいのが特徴。
食洗機にも対応しているので、忙しい日でも気軽に使えます。
また、薄いフチ設計のカレースプーンは、食べやすさと見た目の上品さを両立。
運びがスムーズで、ルーやご飯を最後まできれいにすくえるため、後片付けもしやすくなります。
おうちで味わえる“レストラン気分”と、『アラジン』の世界観が融合した食器シリーズ。
いつものキッチンが物語の舞台になるような、おうち時間に魔法をかけてくれるアイテムです。
カレー皿
価格：4,400円（税込）
商品サイズ：約170×260×42mm
品質表示：ステンレス
おうちで楽しめる外食気分！
カレーを盛るだけで雰囲気が高まり、食卓が華やかになります。
丈夫なステンレス製、食洗機対応で使いやすさも抜群です。
ソースポット
価格：3,850円（税込）
商品サイズ：約95×205×97mm
品質表示：ステンレス
ルーを注ぐだけでレストランのような演出に！
カレーはもちろんドレッシングやソースにも使えます。
持ち手付きで注ぎやすく、いつもの食卓がより本格的になります。
レードル
価格：1,650円（税込）
商品サイズ：約200×58×41mm
品質表示：ステンレス
ソースポットにぴったりフィットする、使い勝手の良い専用レードル。
一度に適量をすくえてソースの切れも良く、盛り付けがスマートに決まります。
幅広のハンドルで持ちやすく、サラダのドレッシングやハンバーグソースなど、さまざまなシーンで活躍してくれます。
カレースプーン
価格：990円（税込）
商品サイズ：約180×38×22mm
品質表示：ステンレス
食べやすさを追求したカレースプーンは薄いフチで口当たりがなめらか。
大きな具材も切りやすく、すくいやすい形状です。
ステンレス製で清潔に使え、カレーを食べる時間をより快適にします。
毎日の食卓に、ディズニーの魔法のようなひとときを届けてくれるカレーセット。
ディズニー・アニメーション映画『アラジン』の世界観を再現した、ステンレス製カレーセット「魔法のカレー食器シリーズ」はスケーター公式オンラインショップで販売中です☆
© Disney
