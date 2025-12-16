数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」

スケーターから、ディズニー映画『アラジン』のカレーセットが登場！

スケーター／ディズニー『アラジン』魔法のカレー食器シリーズ

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ

スケーターから、ディズニー・アニメーション映画『アラジン』の世界観を再現した、ステンレス製カレーセットが販売中です。

『アラジン』に登場する「ジーニー」のデザインがあしらわれ、まるで魔法のランプを手に入れたような特別感を楽しめます。

カレーを食べ終わると、「ジーニー」のデザインが現れる、“魔法のような仕掛け”もポイント。

子どもから大人まで、思わず笑顔になること間違いなしです。

さらに、「子どもの頃レストランで食べた、銀の器のカレー」を思い出させる、特別感も魅力の一つ。

銀の器に盛り付けるだけで、レトルトカレーもまるでレストランの一皿のように演出できます。

ステンレス製のため、カレーのにおいや色移りがしにくく、汚れが落としやすいのが特徴。

食洗機にも対応しているので、忙しい日でも気軽に使えます。

また、薄いフチ設計のカレースプーンは、食べやすさと見た目の上品さを両立。

運びがスムーズで、ルーやご飯を最後まできれいにすくえるため、後片付けもしやすくなります。

おうちで味わえる“レストラン気分”と、『アラジン』の世界観が融合した食器シリーズ。

いつものキッチンが物語の舞台になるような、おうち時間に魔法をかけてくれるアイテムです。

カレー皿

価格：4,400円（税込）

商品サイズ：約170×260×42mm

品質表示：ステンレス

おうちで楽しめる外食気分！

カレーを盛るだけで雰囲気が高まり、食卓が華やかになります。

丈夫なステンレス製、食洗機対応で使いやすさも抜群です。

ソースポット

価格：3,850円（税込）

商品サイズ：約95×205×97mm

品質表示：ステンレス

ルーを注ぐだけでレストランのような演出に！

カレーはもちろんドレッシングやソースにも使えます。

持ち手付きで注ぎやすく、いつもの食卓がより本格的になります。

レードル

価格：1,650円（税込）

商品サイズ：約200×58×41mm

品質表示：ステンレス

ソースポットにぴったりフィットする、使い勝手の良い専用レードル。

一度に適量をすくえてソースの切れも良く、盛り付けがスマートに決まります。

幅広のハンドルで持ちやすく、サラダのドレッシングやハンバーグソースなど、さまざまなシーンで活躍してくれます。

カレースプーン

価格：990円（税込）

商品サイズ：約180×38×22mm

品質表示：ステンレス

食べやすさを追求したカレースプーンは薄いフチで口当たりがなめらか。

大きな具材も切りやすく、すくいやすい形状です。

ステンレス製で清潔に使え、カレーを食べる時間をより快適にします。

毎日の食卓に、ディズニーの魔法のようなひとときを届けてくれるカレーセット。

ディズニー・アニメーション映画『アラジン』の世界観を再現した、ステンレス製カレーセット「魔法のカレー食器シリーズ」はスケーター公式オンラインショップで販売中です☆

© Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

