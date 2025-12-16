ファミリーマートが展開する「ファミマルSweets」に「ピエール・エルメ アンソロジー」監修のスイーツシリーズ第3弾が新登場。

濃厚なバニラを贅沢に使用した「シュークリーム（バニラ）」やクリスマスにおすすめのひとりサイズの「チョコレートバニラケーキ」、シリーズ初のアイス「ザ・ショコラ」が発売されます！

ファミリーマート「ピエール・エルメ アンソロジー」監修スイーツ第３弾

販売日: 2025年12月9日（火）、2025年12月16日（火）

※商品によって発売日が異なります。

販売店舗：全国のファミリーマート約16,400店

21世紀のパティスリー界を先導する第一人者 PIERRE HERMÉ氏のブランドを国内展開する、PH PARIS JAPON のライセンスブランド「PIERRE HERMÉ Anthology（ピエール・エルメ アンソロジー）」

古き良き時代のパティスリーの世界観を現代的に再解釈する「ピエール・エルメ アンソロジー」監修の「ファミマルSweets」が、全国のファミリーマートで発売されます。

第3弾は、冬にぴったりの「シュークリーム（バニラ）」やクリスマスにおすすめ、ひとりサイズの「チョコレートバニラケーキ」、シリーズ初のアイス「ザ・ショコラ」が登場します☆

シュークリーム（バニラ）

価格: 268円（税込）

発売日: 2025年12月9日（火）

発売地域: 全国

クッキー生地をのせて焼き上げたシュー生地に、バニラが香るカスタードとふんわりホイップを合わせた一品。

濃厚なバニラの風味を贅沢に楽しめるシュークリームです。

チョコレートバニラケーキ

価格: 528円（税込）

発売日: 2025年12月16日（火）

発売地域: 全国（沖縄県除く）

バニラとチョコレート、2種類のクリームをチョコレート生地でサンドし、仕上げにふんわりホイップをトッピング。

濃厚なバニラの甘みとチョコレートのまろやかなコクが重なり合う、贅沢な味わいのケーキです。

ザ・ショコラ

価格: 348円（税込）

発売日: 2025年12月16日（火）

発売地域: 全国

特別なひとときを華やかにしてくれる“ご褒美アイス”。

天面にはチョココーティングとココアクルトンを贅沢にトッピングし、アイスの中にもココアクルトンをたっぷり混ぜ込んだ、食感も楽しめるこだわりの一品。

ひと口ごとに広がる濃厚なチョコレートの味わいが、至福の時間を届けてくれます。

※数量限定

※一部地域では価格が異なります。

ガトー・ド・ノエル（チョコレート＆チェリー）

価格: 4,980円（税込）

発売地域: 全国

商品サイズ: 直径約12cm 2〜3人向け

ピエール・エルメの故郷・アルザス地方の温かな思い出を閉じ込めた、クリスマスだけの特別なガトーが登場。

濃厚なチョコレート生地に、ふわりとバニラが香るクリームを重ね、仕上げには甘酸っぱいチェリーをトッピング。

冬のひとときを華やかに彩る、心まで満たされる贅沢なスイーツです。

予約限定商品となります。

ファミリーマートとピエール・エルメが手掛ける新スイーツシリーズは、冬のひとときをより特別にしてくれるラインナップ。

ファミリーマート「ピエール・エルメ アンソロジー」監修スイーツ第3弾のご紹介でした！

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※店舗によって取り扱いのない場合がございます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 冬のご褒美デザート！ファミリーマート「ピエール・エルメ アンソロジー」監修スイーツ第３弾 appeared first on Dtimes.