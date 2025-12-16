お笑いコンビ「さらば青春の光」東ブクロ（40）が15日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。過去の恋愛失敗談を語った。

今回の話題は“リアル恋愛トーク”と題して、芸人界屈指のモテ男の「見取り図」リリーと、東ブクロが登場。お互いの女性関係にまつわるエピソードを赤裸々に語った。

MCのMEGUMIから、付き合って3カ月は身体の関係を持たない方が良いという意見があると話題を振られた東ブクロ。「これはホンマに良くないんですよ」と語り出した。

「僕が20歳くらいの時に付き合った女の子が、彼氏が今までいたことがないと。初めて付き合って、手つなぐまでに4カ月くらいかかって、そこからキスするまで1年かかった」と回顧し「キスした2日後にフラれたんです」と告白。「耐性がなかったのか、俺がそんなにだったのか」と当時は悩んだと明かした。

「この1年があったせいで僕はそこから爆発しますから。そういう男を作り出すから3カ月待たしちゃダメです」と東ブクロ。MEGUMIは「化け物を生んじゃうんですね」と苦笑いしていた。