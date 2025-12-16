µÜºê¤¢¤ª¤¤¡¢¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù»£±Æ½ªÈ×¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤âÎÞ¡¡ÂçÀôÍÎ¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤Þ¤À¾®¤µ¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂçÀôÍÎ¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤¬16Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤ÎºÇ½ªÏÃÄ¾Á°°Ï¤ß¼èºà¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÃçÎÉ¤¹¤®¡ª¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¹ß¤ëÂçÀôÍÎ¡õ¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«
¡¡¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò»á¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ÇÆÏ¤±¤ëËÜºî¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤ËµÍ¤ó¤À¤É¤óÄì¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦Ê¸ÂÀ¡ÊÂçÀô¡Ë¤¬¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤òµß¤¦¡Ê¡©¡Ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥É¥é¥Þ¡£¤¤ç¤¦ºÇ½ªÏÃ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¼èºà²ñÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿µÜºê¤¢¤ª¤¤¡Êºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¡£¥Ç¥£¡¼¥ó¤Ø¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ç¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢Ãæ¿È¤ÏºÇ¹â¤Ë¥Ô¥å¥¢¤Ç¡¢ÆÍÁ³¤¹¤´¤¤³ÑÅÙ¤«¤éÁÛÁü¤Î¼Ð¤á¾å¸þ¤¯µå¤òÅê¤²¤Æ¤¯¤ë¥Ç¥£¡¼¥ó¤µ¤ó¡£ºù²ð¤ò±é¤¸¤ë¥Ç¥£¡¼¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¼ç±é¤ÎÂçÀô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ò¤Þ¤È¤á¤ë²æ¤é¤ÎºÂÄ¹¡¦ÂçÀô¤µ¤ó¡£¤É¤ì¤À¤±¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤«¡£¾Ð¤¤¤¹¤®¤ÆÈè¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ·Ð¸³¤ò½é¤á¤Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀô¤µ¤ó¤¬ÌÌÇò¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿ÏÃ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¤¹¤´¤µ¤âÆü¡¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê£»¨¤Ê¤â¤Î¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ö¤ó¤Á¤ã¤ó¤òÁ¡ºÙ¤Ë°¦¤é¤·¤¯±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ï¤Ö¤ó¤Á¤ã¤ó¤«¤éË¤«¤Ê´¶¾ð¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Íµ¨¤Á¤ã¤ó¤ò³Ú¤·¤¯±é¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÂçÀô¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£ÂçÀô¤µ¤ó¡¢Å·ºÍ¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿ÂçÀô¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ª¤¤¤Á¤ã¤ó¤³¤½Å·ºÍ¤Ç¤·¤¿¤è¡ª¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤Þ¤À¾®¤µ¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ª¤¤¤Á¤ã¤ó¤â¾ï¤Ë¸µµ¤¤Ç¡£¿çÌ²»þ´Ö¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¸µµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤¢¤Î»Ò¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ª¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬Áû¤®»Ï¤á¤ë¤È¡¢²æ¡¹¤Î¸µµ¤¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¡¢´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¡ÊµÜºê¤Ï¡Ë¥ª¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î2½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤ÏÌò¼Ô¤Î´é¸«¤ë¤Èµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÞ¤â¤í¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¡£¤½¤ó¤ÊµÜºê¤Ë¥Ç¥£¡¼¥ó¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
