【RIZIN】シェイドゥラエフが12・23に初のファンミーティング開催 写真撮影＆オリジナルグッズも
大みそかの『Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り』（さいたまスーパーアリーナ）で、朝倉未来と対戦するフェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフが、今月23日に都内でファンミーティング『師走の犬鷲祭り』を開催することが決定した。
昨年6月にRIZINに参戦すると、圧倒的な強さでKO勝利を量産し、今年5月の『RIZIN男祭り』でクレベル・コイケを1ラウンドで下してフェザー級のベルトを奪取したシェイドゥラエフ。9月の『RIZIN.51』の初防衛戦でもビクター・コレスニックを秒殺KOし、王者としての風格も漂わせている。
かねてから日本のファンの応援に感謝し、ファンイベントを熱望していたが、朝倉未来との防衛戦の8日前に実現。シェイドゥラエフとの写真撮影や、オリジナルソロポスター＆フォトカードなどファンミオリジナルグッズが用意される。
参加申し込みは現在受け付け中で、先着ではなく抽選で当選者にはメールで連絡される。オフィシャルファンクラブサイト『強者ノ巣』会員は優先的に会場内へ案内される。
なお、試合前によりソーシャルディスタンスを保っての写真撮影となり、食事の提供も行われない。イベント出演者はシェイドゥラエフのほか、鈴木芳彦アナウンサーとマッチメーカーのチャーリー柏木氏。
