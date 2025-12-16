京都発の茶房で栗スイーツを堪能　抹茶アイスが潜むモンブランが濃厚で贅沢な味わいだった

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・麻布十番の栗スイーツの茶房『茶房HISAYA LOUNGE（ヒサヤラウンジ）麻布十番店』です。

和栗にこだわるモダン茶房でじっくり味わう作りたて

京都発祥の焼き栗専門店『比沙家（ひさや）』が運営するこちらでは、ホテルのラウンジのような広々とした空間で、栗スイーツを堪能できる。

栗あんみつや、栗アイスなども魅力的だが、一推しはモンブラン。サクサクとした小麦生地に、抹茶アイスと生クリーム、そして和栗の中でも特に香り豊かな京都産丹波栗のクリームをたっぷりと絞りかける。

丹波栗の京都モンブランシャンパーニュセット3200円（※モンブラン単品は1800円）

その濃厚さとふんわりとした口当たりといったら！キリっとしたシャンパーニュとの相性の良さにもびっクリだ。

栗の扱いもさすが。産直で仕入れた和栗は、収穫後に低温熟成させてゆっくりと甘みを引き出し、専用の圧力釜で蒸し焼きに。そうすることで、風味を残すのだそう。

日々栗の可能性を探るパティシエの青野さんは「栗はまだまだいろいろな食材と組み合わせられるはず」とロマンを語る。さて秋は一年で最も栗の風味がのる、新栗の季節。早速食べに行かなくちゃ。

【おみやげも！】栗おはぎ400円

『茶房HISAYA LOUNGE（ヒサヤラウンジ）麻布十番店』栗おはぎ 400円 甘みのギュッと詰まった熊本県産利平栗を、店内で炊いた栗おこわと粒あんで包んだおはぎは、秋限定商品

甘みのギュッと詰まった熊本県産利平栗を、店内で炊いた栗おこわと粒あんで包んだおはぎは、秋限定商品。他にも、渋皮栗を使用したロールケーキやラム酒香る和栗のクリーム大福などの華やかな和スイーツが1階のショーケースに並ぶ。

『茶房HISAYA LOUNGE（ヒサヤラウンジ）麻布十番店』栗をかたどったテーブルや、栗の板を使用したカウンターなど、あちこちに栗が隠れた店内

麻布十番『茶房HISAYA LOUNGE（ヒサヤラウンジ）麻布十番店』

［店名］『茶房HISAYA LOUNGE（ヒサヤラウンジ）麻布十番店』

［住所］東京都港区麻布十番2-4-8・2階

［電話］03-6722-6629

［営業時間］11時〜19時（18時半LO）

［休日］無休

［交通］都営大江戸線ほか麻布十番駅7番出口から徒歩3分

※画像ギャラリーでは、山芋で作るもっちり皮の「生どら焼き」の画像をご覧いただけます。

撮影／西崎進也、取材／芦谷日菜乃

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年11月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

