OPPO（オウガ・ジャパン）は、ハイエンドスマートフォン「Find X9（ファインド エックスナイン）」を発表した。12月23日以降、順次発売される。

ハッセルブラッド（Hasselblad）と共同開発したカメラシステムや、日本初搭載となるMediaTek Dimensity 9500、7025mAhの大容量バッテリーなどを備える。

ハッセルブラッド監修の4眼カメラシステム

特徴のひとつは、カメラメーカーであるハッセルブラッドとの共同開発となるカメラ。背面に配されたカメラでは、広角・超広角・望遠のすべてに約5000万画素のセンサーが採用されており、マルチスペクトルカメラ（約200万画素）を加えた4眼構成となる。

また、ハッセルブラッドとの共同開発による画像処理で、自然な色再現を追求した。

広角カメラにはSony LYT-808センサーを搭載。前モデル「Find X8」と比較して光の取り込み量が約57％増加した。

望遠カメラは光学3倍、AI補正によるデジタルズームは最大120倍に対応する。

新たに搭載されたマルチスペクトルカメラは、9つのスペクトルチャンネルで色温度を検知し、夕暮れなどの複雑な環境でもリアルな色を再現する。

動画撮影は4K 120fpsのDolby Visionに対応する。

このほか、ハッセルブラッドの中判カメラの質感を再現するポートレートモードや、パノラマ撮影ができる「XPANモード」などを備える。

基本性能とAI機能

チップセットには、「MediaTek Dimensity 9500」を搭載。日本市場向けスマートフォンとして初めて採用されたもの。

独自のトリニティエンジン技術による最適化で、消費電力を抑えつつ性能を引き出す。ベイパーチャンバーとグラファイト素材を用いて、長時間のゲームプレイなどでも熱を効果的に発散し、処理を安定させる。

OSはAndroid 16ベースのColorOS 16を搭載する。

AIマインドスペースなどのAI機能

新機能「AIマインドスペース」は、画面上の情報を分析して要約・分類・タグ付けを行ったり、日程情報をカレンダーへの登録を提案したりする。

写真編集機能では、不要なオブジェクトを消去する「AI消しゴム」に加え、薄暗い場所でのポートレートの照明を補正する「AIポートレートグロー」、ガラスの反射を除く「AI反射除去」などが利用できる。

また、「O+ Connect」機能により、iOSデバイスとのファイル共有や、iPhoneへの着信応答が可能となる。

ディスプレイと耐久性

約6.6インチのAMOLEDディスプレイを搭載しており、解像度はフルHD+（2760×1256）。リフレッシュレートは最大120Hzに対応する。HDR10+およびDolby Visionをサポートする。もっとも暗くすると、1nitまで明るさを落とせる。

4辺のベゼル幅は1.15mmと極細に設計されている。ディスプレイガラスには耐衝撃性に優れたCorning Gorilla Glass 7iが採用されている。

バッテリー容量は7025mAhで、OPPOのシリコンカーボンアノード技術により小型軽量化と大容量化を両立した。

充電は同梱のアダプターによる80WのSUPERVOOC（有線）および50WのAIRVOOC（無線）をサポートする。マイナス20度の環境でも充電と使用が可能。

バイパス充電機能も用意されており、ゲーム中などに充電器へつなぐと、バッテリーではなく本体へ直接給電する。

防塵防水性能はIP68に加え、80度の熱湯噴射などにも耐えるIP69に準拠する。3D超音波指紋認証対応センサーが用意されており、写真から指紋情報を悪用されず、汚れの影響も受けにくい。

販路とアクセサリー

カラーバリエーションはチタニウムグレーとスペースブラックの2色展開。大きさは約74×157×8.0mm、重さは約203g。チップセット（SoC）はMediaTek Dimensity 9500、メモリーは16GB、ストレージは512GB。

販売チャネルは、MNOではau（KDDI）、ソフトバンク（オンラインショップ「SoftBank Free Style」）、MVNOではIIJmio、QTmobile、そのほか量販店やECサイトで取り扱われる。

専用アクセサリーとして、「OPPO Find X9 マグネット対応アラミド繊維ケース」と「OPPO 3-in-1 マグネットセルフィースティック」も同時発売される。

項目 内容 大きさ 約74×157×8.0mm 重さ 約203g チップセット（SoC） MediaTek Dimensity 9500 メモリー 16GB ストレージ 512GB ディスプレイ 約6.6インチ AMOLED（2760×1256） アウトカメラ 広角：約5000万画素 超広角：約5000万画素 望遠：約5000万画素 マルチスペクトル：約200万画素 インカメラ 約3200万画素 バッテリー容量 7025mAh 防水・防塵 IP68 / IP69 おサイフケータイ 対応 SIM nanoSIM / eSIM OS ColorOS 16（Android 16 based）