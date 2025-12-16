堀ちえみ、オーダーメイドのクリスマスリースを公開「世界にひとつだけのリース！」

タレントの堀ちえみが15日に自身のアメブロを更新。お気に入りのグラノーラを使ったランチや、オーダーメイドのクリスマスリースが届いたことを報告した。

この日、堀は「急いでランチです！しまった お散歩に時間を使いすぎました」と切り出し、急いで準備したランチを公開。「困った時の豆乳グルトだ！それにオールブラン」と写真とともに紹介した。

続けて、スーパーマーケット『成城石井』で購入したという「KOJI GRANOLA プレーン」について「砂糖不使用です」と説明し「豆乳グルトにこのKOJI GRANOLA 、まろやかでやさしい組み合わせ」とコメント。「美味しいグラノーラと出会えたら、とっても嬉しいです」とつづった。

その後に更新したブログでは「今年も市川さんに、クリスマスリースをオーダーし、完成したとのことです」と報告し「本日届けてくださいました」と説明。届いたリースについて「全て手作り、心がこもっていてあったかい。世界にひとつだけのリース！」と写真を公開し、リースには「愛犬三姉妹がリースの真ん中で、戯れています」とデザインについても明かした。

最後に「ドアを開ける度に、木と葉のいい香りが クリスマスが待ち遠しい」とつづり、ブログを締めくくった。