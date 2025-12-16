Amazon.co.jpで、AnkerのモバイルバッテリーやUSBケーブルなどがタイムセールとなっている。

モバイルバッテリー

モバイルバッテリーは、Qi2やMagSafe対応のスマホに取り付けてワイヤレス充電できる「Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim)」が6990円→5490円、巻き取り式USB-Cケーブルを内蔵した最大45W出力の「Anker Nano Power Bank (10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-Cケーブル)」が6990円→5290円で購入できる。

USB／ライトニングケーブル

充電ケーブルは、シリコン素材採用で絡まりにくい240W対応ケーブル「Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル」（0.9m）が1790円→1440円、2万5000回以上の折り曲げテストをクリアした超高耐久ライトニングケーブル「Anker PowerLine III ライトニングケーブル」（0.9m）が1490円→1290円で購入できる。

USB充電器

USB充電器は、スマートフォンからUSB PD対応ノートパソコンまで幅広い機器に急速充電できる「Anker Nano II 65W」が4490円→3290円、約70cmの巻取り式USB-Cケーブル一体型の「Anker Nano Charger (35W, 巻取り式 USB-Cケーブル)」が4990円→3790円で購入できる。