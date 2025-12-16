J2Í¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô37Ì¾¤¬È¯É½¡ª¡¡½éÍ¥¾¡¤Î¿å¸Í¤«¤éºÇÂ¿8Ì¾¡ÄMVP¤È¥Ù¥¹¥È11¤Ï22Æü¤Ë·èÄê
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï16Æü¡¢2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤ÎÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô37Ì¾¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ßõÎõ¤ÊÍ¥¾¡¡¢J1¾º³ÊÁè¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤¬ÆÀ¼ºÅÀº¹¤ÇV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤ò¾å²ó¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎJ2Í¥¾¡¤ÈJ1¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¡£ºÇ½ªÀá¤Þ¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò±é¤¸¤¿Ä¹ºê¤â8Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ1¤ØÉüµ¢¡£¤Þ¤¿¡¢3°Ì¥Á¡¼¥à¤«¤é6°Ì¥Á¡¼¥à¤Þ¤Ç¤ÇÁè¤ï¤ì¤¿¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î·ë²Ì¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤¬17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô37Ì¾¤ÏÁ´20¥¯¥é¥Ö¤Î´ÆÆÄ¤ÈÁª¼ê¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤¬·èÄê¡£Í¥¾¡¤·¤¿¿å¸Í¤«¤éºÇÂ¿¤Î8Ì¾¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Ä¹ºê¤«¤é3Ì¾¡¢ÀéÍÕ¤«¤é¤Ï4Ì¾¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾º³ÊÁÈ¤Ê¤¬¤é6°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤«¤é¤Ï¿å¸Í¤Ë¼¡¤¤¤ÇÂ¿¤¤5Ì¾¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡ÊMVP¡Ë¤ä¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ï22Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë2025J2¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¼°Åµ¤ÎÌÏÍÍ¤ÏÆ±Æü¤Î19»þ¤è¤ê£Ê¥ê¡¼¥°¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ª¤è¤ÓDAZN¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡Í¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô37Ì¾¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢§GK
ÎÓ¾´ÍÎ¡Ê¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¡Ë
À¾Àî¹¬Ç·²ð¡Ê¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡Ë
³Þ¸¶¹·»Ë¡ÊRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë
¥Û¥»¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¡Ê¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡Ë
ÅÄÃæñ¥¡ÊÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¡Ë
¸åÆ£²íÌÀ¡ÊV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡Ë
¢§DF
À¾Ìî¾©ÂÀ¡ÊËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¡Ë
ÈÓÅÄµ®·É¡Ê¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡Ë
ÈÄÁÒ·òÂÀ¡Ê¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡Ë
Âçºê¹Ò»í¡Ê¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡Ë
Âç¿¹½íÀ¸¡Ê¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡Ë
ÂëÂï¥È¥é¥Ó¥¹¡Ê¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡Ë
»Ô¸¶Íù²»¡ÊRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë
¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡ÊRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë
¥¨¥¦¥·¡¼¥Ë¥ç¡ÊÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¡Ë
»³ÅÄÆà±û¡ÊÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¡Ë
¢§MF
¶áÆ£Í§´î¡ÊËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¡Ë
¹âÎæÊþ¼ù¡ÊËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¡Ë
¶¿²ÈÍ§ÂÀ¡Ê¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¡Ë
ÀÐÅÏ¥Í¥ë¥½¥ó¡Ê¤¤¤ï¤FC¡Ë
ã·Æ£½ÓÊå¡Ê¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡Ë
ÄÅµ×°æ¾¢³¤¡ÊRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë
¥¤¥µ¥«¡¦¥¼¥¤¥ó¡Ê¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡Ë
üâ¶¶°íÚð¡Ê¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡Ë
ÄØÄ¾µ¯¡Ê¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡Ë
ÇÜ°æ¸¬¡Ê¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ë
ÀõÁÒÎ÷¡ÊÆ£»ÞMYFC¡Ë
²£»³Ì´¼ù¡ÊFCº£¼£¡Ë
¿·°æÀ²¼ù¡Ê¥µ¥¬¥óÄ»À´¡Ë
¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¡ÊV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡Ë
»³¸ý·Ö¡ÊV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡Ë
¢§FW
ÅÏîµ¿·ÂÀ¡Ê¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡Ë
¥«¥×¥ê¡¼¥Ë¡ÊRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë
»³ËÜºùÂç¡Ê¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¡Ë
¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥¹¡ÊÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¡Ë
¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡ÊFCº£¼£¡Ë
¿ÀÂå·Ä¿Í¡Ê¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¡Ë
