料理研究家・桜井奈々、娘の珍発言を明かす「なんくるないさーーー！」

料理研究家の桜井奈々が15日に自身のアメブロを更新し、娘のユニークな発言や自身の“怖い”食欲についてつづった。

この日、桜井は朝に更新したブログで、東京ディズニーランドで購入したというルームライトを公開。「可愛いすぎるベイマックスの足が短すぎて可愛いすぎる」と紹介し「可愛いすぎるライトにほっこりした昨夜。ほっこりしすぎて寝落ちして」「朝大騒ぎした」とお茶目なエピソードを明かした。

続けて更新した「娘の珍発言でじわる朝」と題したブログでは、息子がミュージカル『ライオン・キング』の歌を歌っていたところ、娘から「ライオンキングって なんくるないさーーー！のやつだよね」と言われたことを告白。「一瞬なんだかわからず5秒後に気づいた。それは、、もしや。。心配ないさーーーーーーーーのことか？」とツッコミを入れ「妄想するとじわじわくる」と楽しんだ様子をつづった。

さらに同日の午後には「トロトロ煮豚のレシピ」を紹介する一方で「で、、怖い話ししますね。かなり怖いです。ホラーです」と切り出し、お気に入りの菓子を「昨日と今日で3袋、、空っぽです。。しかも私しか食べていないの！」と告白。「1600kcal超えるよね」「えっ」と焦る様子をつづった。