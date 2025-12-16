「お嫁さん顔出しして良いの？って」大竹しのぶ、“息子の結婚披露宴の再現”ショット公開「全員本物かと」
俳優の大竹しのぶさんは12月15日、自身のInstagramを更新。長男の結婚披露宴を再現した物まねショットを投稿し、ファンからは驚きの声が集まっています。
【写真】本物!? 結婚披露宴再現ショット
実はバラエティー番組『誰も知らない明石家さんま』（日本テレビ系）で放送された再現ドラマの一コマで、大竹さんは中垣みなさん、さんまさんはほいけんたさん、IMARUさんは寛香さんが物まねをしています。
大竹さんは「まさか息子が披露宴をあげた同じ場所で撮影をしたなんて、びっくり。そして着ているものもそっくりで、それにも驚きました」とコメントし、「すごいなあ。みんなが幸せな気持ちになったあの時間が蘇りました」と締めくくっています。
この投稿にファンからは、「わ！まさにこの番組見てたのに この投稿見たら全員本物かと思ってしまった 全員が幸せな時間、楽しい時間だったんだなぁと感じました」「そっくりで爆笑しました」「しのぶさんの投稿見るまで本物だと思っていました！！」「老眼なので本物だと思ってお嫁さん顔出しして良いの？って驚いてたら再現だったんですね」「ものまねかぁ。びっくりしました！改めておめでとうこざいました！」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
物まねのクオリティーに感心の声大竹さんは「私のモノマネをいつもして下さっている中垣みなさんの投稿です。さんまさんの番組で放送された、息子の結婚披露宴の再現との事でした」とつづり、1枚の写真を掲載しました。一見すると、和装の新郎新婦を囲んでいる大竹さんと、お笑いタレントの明石家さんまさん、そして2人の娘でタレントのIMARUさんが写っているように見えます。
2026年1月から主演舞台が上演2026年1月から、主演を務める舞台『ピアフ』の上演15周年記念公演が控えている大竹さん。同作品は『愛の讃歌』などで知られるフランスの伝説的なシャンソン歌手、エディット・ピアフの情熱的な愛の人生を描いたもの。2011年に初めて大竹さんが演じると、「ピアフが、大竹しのぶに舞い降りた！」と、絶賛の嵐が巻き起こったそうです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
