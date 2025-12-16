「待って、待って！」侍J震撼　WBCドミニカ共和国の豪華ラインアップに悲鳴、ソト、タティスJr.、マチャド、ゲレーロJr.…「笑えるほどエグイ」

ゲレーロJr.も大会参戦が明らかになった(C)Getty Images

豪華布陣に戦々恐々だ。

来年3月に行われる第6回WBCのドミニカ共和国の豪華ラインアップが注目されている。

ドジャースとワールドシリーズを戦ったブルージェイズのウラジミール・ゲレーロJr.がWBCに参戦すると複数の米メディアが報じている。

ゲレーロJr.は2021年に48本塁打で初タイトルを手にすると2024シーズンも打率.323、30本塁打、103打点、OPS.940をマークとチームを支えた。今季は打率.292、23本塁打、84打点をマーク。

またドミニカ共和国代表の他の面々も力強い。ファン・ソト（メッツ）を筆頭に、フェルナンド・タティスJr.（パドレス）、マニー・マチャド（パドレス）、ヘラルド・ペルドモ（ダイヤモンドバックス）ら、メジャーを代表するスーパースターたちの出場が予想されている。