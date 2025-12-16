JOKER¤ä¥¥é¡¢¥Ð¥Ä¡Ä¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤«¡¡Í¼¹ï¤ÎË¬Ìä¼Ô¤Ï¡ØÂðÇÛ¤Ë¤¢¤é¤º¡Ù¡¡¸¼´Ø³«¤±¤¿É×ÉØ¤¬¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç½±¤ï¤ì¤¿»ö·ï¤Ç4¿ÍÂáÊá¡¡Âçºå¡¦Ìç¿¿»Ô
¡¡Í¼¹ï¤ÎË¬Ìä¡ÄÂðÇÛ¶È¼Ô¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¸¼´Ø¤ò³«¤±¤¿É×ÉØ¤¬¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç½±¤ï¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë»Ø¼¨Ìò¤ÎÃË¤Ê¤É£´¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡££Ê£Ï£Ë£Å£Ò¤ä¥¥é¤Ê¤É¡¢ÄÌ¾Î¤ÇÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¡¢·Ù»¡¤Ï¡Ö¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡×¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯£±£°·î¤ÎÍ¼Êý¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¤¬ÌÄ¤ê¡¢²ÙÊª¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤¿ºÊ¤¬¸¼´Ø¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥¹¥×¥ì¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢Â³¤¤¤ÆÉ×¤Ï¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢É×ÉØ¤ÏÁ´¼££±½µ´Ö¤Î¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë¶¯Åð½ý³²¤ä¶¯Åð½ý³²¤Û¤¦½õ¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Âçºå»Ô±©±ÈÌî»Ô¤Î·úÀßºî¶È°÷¡¦Æ£¸¶·Ã¸ãÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£°¡Ë¤È¡¢£±£¹ºÐ¤ÎÃË£³¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Æ£¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ïº£Ç¯£±£°·î¡¢Ìç¿¿»Ô¤Î½»Âð¤Ë²¡¤·Æþ¤ê¡¢½»Ì±¤ËºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¿á¤¤«¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¡¢¶âÉÊ¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤ä¡¢ÈÈ¹ÔÍÑ¶ñ¤òÇã¤Ã¤ÆÅÏ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£·¿Í¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ÈëÆ¿À¤Î¹â¤¤ÄÌ¿®¥¢¥×¥ê¤ÇÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¡Ö¥Ð¥Ä¡×¤ä¡Ö£Ê£Ï£Ë£Å£Ò¡×¡Ö¥¥é¡×¡Ö£°£°£¸£¸¡×¤Ê¤É¤ÎÄÌ¾ÎÌ¾¤Ç¸Æ¤Ó¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï£´¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¡È¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡É¤Ë¤è¤ëÈÈ¹Ô¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£