ローソンは、埼玉県、東京都、山梨県のローソン約700店舗で本格展開をスタートし、その後神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県のローソン3800店舗に拡大してきた冷凍調理パンの取り扱いを12月16日から、群馬県、新潟県、長野県のローソン約800店舗拡大する。これによって、冷凍調理パンの販売店舗数は約4600店舗になる。



「ハムチーズ&エッグマフィン」

今回販売店舗を拡大する商品は、工場で製造した調理パンを冷凍した、「ソーセージ＆エッグマフィン」、「照焼チキン＆エッグマフィン」、「ハムチーズ＆エッグマフィン」（いずれも397円：税込）の3品。冷凍と解凍をした際の品質が劣化しにくい具材を使用したメニューを選定することに加え、製造直後に凍結することで、温めた時に通常の調理パンと変わらないような味わいに仕立てている。



「照焼チキン&エッグマフィン」

また、冷凍調理パンは、調理が手軽で便利、物流効率の改善やCO2排出量削減に繋がるだけでなく、賞味期限が約1年間あることから食品ロス削減に繋がる。

ローソンは、食品ロス削減と物流効率化とそれに伴うC02削減を目的に、昨年9月から冷凍調理パンの実験販売を開始した。ほかにも、2022年11月から冷凍弁当、2023年8月から冷凍おにぎりの実験販売も開始し、冷凍おにぎりは現在約1万2000店舗で販売している。

［拡大日］12月16日（火）

ローソン＝https://www.lawson.co.jp/