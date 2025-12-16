¡ÖËÜÅö¤Ë»ÐÄï¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×ÅÚ²°ÂÀË±¡¢»³ºê¸¿Í¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ª ¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ú¥¢¤Ç¤¹¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÅÚ²°ÂÀË±¤µ¤ó¤Ï12·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¤Î»³ºê¸¿Í¡Ê¢¨ºê¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤µ¤ó¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÚ²°ÂÀË±¡õ»³ºê¸¿Í¤ÎÃçÎÉ¤·¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ö¤±¤ó¤¿¤ª¤Ï¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤½¤¦¡×ÅÚ²°¤µ¤ó¤Ï¡¢»³ºê¤µ¤ó¤È¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥É¥é¥Þ¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¡ÊNetflix¡Ë¤Î2Ëç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£»³ºê¤µ¤ó¤È¥×¡¼¥ë¤ËÉâ¤«¤Ó¡¢¤Õ¤¶¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£ÅÚ²°¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿å¤òÂ¿¤¯»È¤¦¾ìÌÌ¤äÀî¤äÃÓ¡¢³¤¤Ê¤É¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤ªÉ÷Ï¤¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÇÂÎ²¹¤ò¼é¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¤¤¤Ä¤âÆæ¤Î¡Ø¹ç½É´¶¡Ù¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤³¤Î¾ìÌÌ¤òÀâÌÀ¡£²á¹ó¤Ê»£±Æ¤âÃçÎÉ¤¯¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¤Ç¿È¿Ì¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡×6Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿ÅÚ²°¤µ¤ó¡£»³ºê¤µ¤ó¤È³³¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥Ã¥È¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤±¤ó¤¿¤ª¤«¤é¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤±ÉÍÜ¤Ã¤ÆÀäÂÐ¤¢¤ë¤è¤Í¡×¡Ö¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¤Ç¿È¿Ì¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
