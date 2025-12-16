新横浜プリンスホテルは、来年1月7日から2月28日まで、宿泊プラン「富士山ビューラッキーステイ」を販売する。

「富士山ビューラッキーステイ」は富士山ビューの部屋から富士山が見えなかった場合に、宿泊料金が半額になるユニークな宿泊プラン。縁起の良い富士山で新年の運試しをしてみては。



部屋からの富士山の眺望

宿泊の部屋は35階以上の高層階フロアの富士山ビューの部屋。天候が良い日には美しい富士山を望む絶景を楽しむことができる。残念ながら富士山が見れなかった際には、チェックアウト時に申告すれば予約料金の半額というお得な金額で宿泊することができる。

富士山が見えても見えなくてもラッキーな新年を祝うこの時期だけの特別プランとなっている。

［「富士山ビューラッキーステイ」概要］

宿泊期間：2026年1月7日（水）〜2月28日（土）

料金：1名 1万400円から（1室2名利用時）

内容：35F以上の富士山ビューの部屋に宿泊

※滞在中に部屋から富士山が見れなかった場合は、眺望を撮影し、チェックアウト時にフロントに提示。宿泊金額を半額とする

富士山グッズ：1名1つ

問合せ：宿泊予約係 TEL：045−471−3111（10:00A.M.〜5:00P.M.）

※料金には、1泊室料、プラン特典、消費税、サービス料が含まれている

※Web予約限定プランとなる

新横浜プリンスホテル＝https://www.seibuprince.com/ja/shin-yokohama-prince-hotel