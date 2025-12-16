セイコーウオッチは、＜セイコー アストロン＞Nexterシリーズから、“Starry Sky”をテーマとしたGPSソーラー2モデル、ソーラー電波2モデルを、来年1月9日から数量限定で発売する。

1969年にセイコーが世界に先駆けて発売した、クオーツウオッチ＜クオーツ アストロン＞の名は、宇宙や天体を意味する“Astro−（アストロ）”に由来し、人類が宇宙に飛び立つ未来をイメージして、＜アストロン＞と名付けられた。その名を受け継いだ、セイコーの先進性を象徴するブランド＜セイコー アストロン＞のNexterシリーズから登場する“Starry Sky”＝星空モデルは、宇宙に瞬く星々をデザインソースとしたコンピレーションモデルとなっている。



「GPSソーラーモデル」

商品特徴は、漆黒の宇宙の中で、渦巻く銀河が浮かび上がる様を、オールブラックカラーのケース・ブレスレットと、ダークターコイズカラーをベースとしたラメ入りのダイヤルで表現している。



「ソーラー電波モデル」

同限定モデルは、Nexterシリーズのコンセプト「Solidity＆Harmonic」に基づき、強い意志と調和の精神を持つ“次世代のリーダー”に寄り添うパートナーとして、先進テクノロジーと洗練されたデザインを融合させている。

そのコンセプトのもと、明るい輝きを放つ若い星々が連なり、渦を巻いて銀河を形成してゆく壮大な情景を、新時代を牽引するリーダーたちの姿に重ね合わせ、デザインモチーフとした。

［小売価格］16万5000円〜33万円（税込）

［発売日］2026年1月9日（金）

