ソニー生命は、来年2月2日から、各世代における万一の保障と資産形成を目的とした新商品「指定通貨建積立利率更改型一時払終身保険（無告知型）無配当」および同商品に付加できる特約を発売する。

同商品は、2015年5月に発売した一時払終身保険（無告知型）無配当および2017年10月に発売した米ドル建一時払終身保険（無告知型）無配当をリニューアルした商品となる。消費者へ魅力ある積立利率の提供を可能としたことに加え、さまざまなライフスタイルに対応することができるよう、通貨および積立利率保証期間（積立利率が適用される期間）を選択制とした。

特徴は、取扱通貨を米ドル・日本円から、積立利率保証期間を10年・20年・30年からお選ぶことができる（契約年齢等によって選べる積立利率保証期間には、所定の制限がある）。告知や診査なしで申込みできる（契約年齢範囲：米ドル5歳〜90歳、日本円0歳〜90歳）。契約日の積立利率を積立利率保証期間にわたり適用し、指定された通貨建の一時払保険料が積立金額として複利で増加する。積立利率保証期間更改日には、積立利率が新たに設定される。また、通貨（米ドルから日本円の変更のみ可能）・積立利率保証期間を変更できる。保障は一生涯継続し、万一のときには保険金を支払う。

［発売日］2026年2月2日（月）

