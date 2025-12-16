ホテルニューグランド（横浜市中区山下町10番地）は、来年1月16日から、バレンタインやホワイトデー、プチギフトなどにおすすめの商品「チョコレートコレクション 2026」を販売する。

来年の新作は2品、ベルギー産クーベルチュールチョコレートを使用した「ボンボンショコラ」と「コーヒーペカンナッツショコラ」を用意した。「ボンボンショコラ」は、コーヒーや紅茶とのマリアージュを楽しめる5種のフレーバーを詰め合わせた。「コーヒーペカンナッツショコラ」は、S.Weilのオリジナルコーヒー「ザ・コーヒー」のパウダーを纏わせた、香ばしいペカンナッツの食感にほろ苦さとチョコレートの甘さのバランスが絶妙な一品に仕上げた。洗練されたパッケージは、大切な人へのちょっとした贈り物としておすすめとなっている。

また、定番人気の「S.Weil コーヒービーンズチョコレート」や「S.Weil コインミルクチョコレート」も用意している。S.Weil by HOTEL NEW GRANDのチョコレートコレクションを、この機会にぜひ楽しんでほしい考え。

［小売価格］

ボンボンショコラ（6個入り）：3240円

コーヒーペカンナッツショコラ：2160円

（すべて税込）

［発売日］2026年1月16日（金）

ホテルニューグランド＝https://www.hotel-newgrand.co.jp