ºÆ¿³¡¢¾Úµò³«¼¨µ¬Äê¿·Àß¤Ø¡¡Ë¡À©¿³Éô²ñ¤ÇÏÀÅÀÄó¼¨
¡¡Ë¡Ì³¾Ê¤Ï16Æü¡¢ºÆ¿³À©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¶¨µÄ¤¹¤ëË¡À©¿³µÄ²ñ¡ÊË¡Áê¤Î»ðÌäµ¡´Ø¡ËÉô²ñ¤ÎÂè13²ó²ñ¹ç¤Ç¡¢¼ç¤ÊÏÀÅÀ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¸¡Æ¤»ñÎÁ¡×¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÀÁµá¿³¤Ç¤Î¾Úµò³«¼¨µ¬Äê¤ò¿·¤¿¤ËÀß¤±¤ë¤È¤·¡¢ÂÐ¾ÝÈÏ°Ï¤Î°Û¤Ê¤ë2°Æ¤òµºÜ¡£³«»Ï·èÄê¤ËÂÐ¤¹¤ë¸¡»¡´±¤ÎÉÔÉþ¿½¤·Î©¤Æ¶Ø»ß¤Ï¡¢»¿ÈÝ¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÎ¾ÏÀÊ»µ¤È¤·¤¿¡£³«¼¨¾Úµò¤ÎÌÜÅª³°»ÈÍÑ¤ò¶Ø¤¸¤ëµ¬Äê¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡À©ÅÙ¤ò½ä¤ê¡¢ÀÅ²¬¸©°ì²È4¿Í»¦³²»ö·ï¤ÇºÆ¿³Ìµºá¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ÓÅÄ´à¤µ¤ó¡Ê89¡Ë¤Î¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¡¢¿³Íý¤ÎÄ¹´ü²½¤ä¾Úµò³«¼¨µ¬Äê¤ÎÉÔÈ÷¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿¡£Ë¡Ì³¾Ê¤ÏÍèÇ¯ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¤Î·º»öÁÊ¾ÙË¡²þÀµ°Æ¤ÎÄó½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éô²ñ¤Ï¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤òµÞ¤°¡£¤¿¤À¼çÍ×¤ÊÏÀÅÀ¤Ç°Ñ°÷´Ö¤Ë°Õ¸«¤ÎÂÐÎ©¤¬¤¢¤ê¡¢½¸Ìó¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¸¡Æ¤»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡¢¾Úµò³«¼¨µ¬Äê¤Ë´Ø¤·¡¢ºÛÈ½½ê¤¬¸¡»¡´±¤ËÄó½Ð¤òÌ¿¤¸¤ëÂÐ¾Ý¤ò¡ÖÀÁµáÍýÍ³¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¾Úµò¡×¤È¤·¤¿A°Æ¤È¡¢¡ÖA°Æ¤Ë²Ã¤¨¤Æ°ìÄê¤ÎÎà·¿¤Î¾Úµò¡×¤È¤¹¤ëB°Æ¤òÄó¼¨¡£ºÛÈ½½ê¤¬°ìÎ§¤ËÌ¿Îá¤ò¡Ö¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë¤«¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¡×¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤Î¤«¤Ï¸¡Æ¤²ÝÂê¤È¤·¤¿¡£