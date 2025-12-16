＝LOVE瀧脇笙古、小顔際立つ全身ショットに絶賛の声 「等身がすごい」「ミニスカコーデ可愛い」
【モデルプレス＝2025/12/16】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の瀧脇笙古が12月14日、自身のInstagramを更新。クリスマスカラーのミニスカートコーディネートを披露し、注目を集めている。
【写真】イコラブメンバー「等身がすごい」ミニスカ姿の全身ショット
瀧脇は「クリスマスカラーの赤」とつづり全身ショットを投稿。鮮やかな赤色のニットに、スラリと伸びた美しい脚が際立つ黒いミニスカートを合わせた姿を披露している。
この投稿に「クリスマススタイル可愛い」「大人っぽい」「スタイル良すぎ」「小顔が際立ってる」「等身がすごい」「ミニスカコーデ可愛い」「お洋服もお団子ヘアも似合ってる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆＝LOVE瀧脇笙古、美脚際立つミニスカコーデ披露
◆＝LOVE瀧脇笙古の投稿に反響
