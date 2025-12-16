田中れいな（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/12/16】元モーニング娘。の田中れいなが12月14日、自身のInstagramを更新。セットアップスタイルを披露し、反響を呼んでいる。

【写真】36歳元モー娘。「しゃがんでる姿が可愛い」ミニスカショット

◆田中れいな、ミニスカセットアップ姿を披露


田中は「前はブラック着たけど色違いで欲しくなってしまったこちらのセットアップ」とつづり写真を投稿。しゃがんで顎に手を乗せるスタイルで、ミニスカートからは色白の脚がのぞいている。

◆田中れいなの投稿に反響


この投稿に「何でも似合う」「しゃがんでる姿が可愛い」「冬スタイル最高」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】