田中れいな、色白美脚輝くミニスカスタイル披露「しゃがんでる姿が可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/12/16】元モーニング娘。の田中れいなが12月14日、自身のInstagramを更新。セットアップスタイルを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】36歳元モー娘。「しゃがんでる姿が可愛い」ミニスカショット
田中は「前はブラック着たけど色違いで欲しくなってしまったこちらのセットアップ」とつづり写真を投稿。しゃがんで顎に手を乗せるスタイルで、ミニスカートからは色白の脚がのぞいている。
この投稿に「何でも似合う」「しゃがんでる姿が可愛い」「冬スタイル最高」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
◆田中れいな、ミニスカセットアップ姿を披露
◆田中れいなの投稿に反響
