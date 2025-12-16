小学生9853人が選ぶ「今年の漢字」の1位は「楽」理由は「毎日楽しいから」
【モデルプレス＝2025/12/16】小学生の学習・生活を支援する通信教育講座「進研ゼミ 小学講座」が12月15日、小学生が選ぶ「今年の漢字」を発表。9,853人による投票の結果、「楽」が1位に輝いた。
同社は2025年11月6日から11月24日の募集で、応募総数9,853件の中からトップ10を発表。1位に輝いたのは「楽」で、746票を獲得。理由には「学校でたくさん友だちができて、毎日楽しいから」（1年生）、「いろんなところに行ったり、たくさん遊んだりして、楽しかったから」（2年生」、「小学校最後の学校生活すごく楽しかったから！」（6年生）などの声が寄せられた。
続く2位は「熊」で534票を獲得、3位は「初」で372票、4位は「万」で364票、5位は「米」で346票、6位は「高」で220票、7位は「新」で217票、8位は「暑」で184票、9位は「推」で169票、10位は「大」で159票を獲得した。（modelpress編集部）
