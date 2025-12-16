ついに夫イ・ビョンホンの顔に入った“ぼかし”を解除　イ・ミンジョンの公約実行に「おもしろすぎる」の声

YouTubeのチャンネル登録者数50万人を突破した女優イ・ミンジョンが、夫イ・ビョンホンの“ぼかし”を解除し、「誤解を招く表現を使ってしまい、申し訳ない」と謝罪して笑いを誘った。

【写真】「見てられない」イ・ビョンホン夫婦の“キスショット”

これに先立ち、イ・ミンジョンは今年3月、個人YouTubeチャンネル「イ・ミンジョン MJ」を開設し、「登録者数が50万人を超えるまでは、夫イ・ビョンホンの顔にぼかしを入れる」と公約を掲げていた。

その間、イ・ビョンホンは妻のチャンネルにたびたび登場していたものの、顔は常にぼかし処理された状態だったため、いつ50万人を突破して、“完全なイ・ビョンホンの顔”が公開されるのか、期待を寄せる登録者も多かった。

そうしたなか、12月15日に「イ・ミンジョン MJ」の登録者数が50万人を突破し、開設から8カ月という早さで達成したことから、その人気の高さを実感させた。

（写真提供＝OSEN）イ・ミンジョン

イ・ミンジョンはコミュニティを通じて、「YouTubeを始めて最初に撮った回で、『今年中に50万人いったら本当に成功ですよね』と言っていたPDさんたちの言葉どおり、始めてから8カ月ほどでありがたくも50万人になった。至らない点も多かったはずなのに、関心を持って見てくださって本当に本当にありがとうございます」と喜びの感想を明かした。

続けて、「50万人の公約であるBHさんのぼかし解除については、私の公約以上に、俳優としての肖像権という重要な問題があるため、本人の意見を尊重し、気楽に“選択的ぼかし”として、本人が外したい瞬間があればそうするのがいいのではないかと思います!!!」とし、「寒い冬、クリスマスも元気に過ごして、穏やかな新年を迎えてください。イ・ミンジョンMJチャンネルも、癒やされておもしろく、有益なコンテンツでお会いします」とつづった。

これを受け、登録者たちは「選択的ぼかし」ではなく公約を守ってほしいと要望し、イ・ミンジョンは「はい、公約は守らないとですね!! 海外の授賞式が多くて今すぐではないかもしれないが、うまく説得してみる。（でもセッティングされていないときは、本人がすごくぼかしをかけたがる…笑）」とコメントで反応した。

（画像＝「イ・ミンジョンMJ」）顔がぼかし処理されたまま出演したイ・ビョンホン

その後、イ・ミンジョンは「公約を実行するのが初めてで、誤解の余地がある表現を使ってしまい、申し訳ありません。皆さん、BH公式ぼかし解除映像はこちらにアップされています」とし、「改めてお詫びします…この口が問題ですね」との文章とともに、イ・ビョンホンの映像を追加した。

「海外から飛んできたお祝い映像（AIではない）」「ついにイ・ビョンホンのぼかし解除」といったタイトルで注目を集め、映像の中でイ・ビョンホンは「こんにちは、イ・ビョンホンです。MJ YouTubeの50万人突破、おめでとうございます」とあいさつし、「もうぼかしがない関係で、ヘアとメイクをフルセットで整えてごあいさつします。これからも多くの方に楽しさを届けるMJ YouTubeに発展していくことを願っています。ファイティン」と祝福のメッセージを伝えた。

（画像＝「イ・ミンジョン MJ」）メッセージを送るイ・ビョンホン

イ・ミンジョンはリアルタイムでコミュニケーションを取りながら、迅速なフィードバックで50万人の公約を履行し、「イ・ミンジョン MJ」は開設8カ月でイ・ビョンホンのぼかしが解除されることとなった。

特に現在、海外に滞在中のイ・ビョンホンは、時差を乗り越えて祝賀映像を送るなど、イ・ミンジョンへの愛情を示した。

これに対し、ネットユーザーからは「顔を見たから、また処理でGO」「ヘアとメイクをフルでやったというのがおもしろすぎる」「50万人おめでとう、100万人まではまたぼかしにしよう」「ついにBHに会えたので、もう一度登録押します」「ジェントルなのに笑える」「ぼかしなしのイ・ビョンホンさん（笑）まだ慣れないけど適応してみる」「100万行こう」などの反応が寄せられた。

（記事提供＝OSEN）

◇イ・ミンジョン プロフィール

1982年2月16日生まれ。2005年のドラマ『愛・共感』でテレビドラマデビュー。その後、ドラマや映画に出演し、2009年の『花より男子〜Boys Over Flowers』でイ・ミンホ演じる主人公の婚約者に扮してブレイクした。2012年8月にイ・ビョンホンとの交際を認め、2013年8月に結婚。2015年3月に息子を、2023年12月に娘を出産した。明るい性格や巧みなコメント力でSNS上でも影響力が大きい。