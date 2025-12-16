「シャッフルアイランド」伊藤桃々、へそピ輝くランジェリー姿披露「曲線美がすごい」「見惚れた」の声
【モデルプレス＝2025/12/16】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演した伊藤桃々が12月14日、自身のInstagramを更新。ランジェリー撮影のオフショットを公開し、反響が集まっている。
【写真】25歳全顔整形モデル「曲線美がすごい」へそピ輝くランジェリー姿
伊藤は「ねーかわいすぎない 千鳥柄のブラセット」とつづり、ランジェリー姿を複数枚投稿。鏡越しに撮影した千鳥格子のランジェリーショットでは、へそピアスを輝かせたヘルシーなスタイルを披露している。
この投稿に「可愛すぎる」「デザイン天才」「スタイル良すぎ」「お洒落で素敵」「曲線美がすごい」「見惚れた」などとコメントが寄せられている。
同番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
