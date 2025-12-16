女子が「特別な夜なのになんで…」とドン引きするクリスマスディナー９パターン

年に一度のクリスマスは、ステキなディナーを楽しみにする女性も多いもの。そのため、彼氏が選ぶ店によってはガッカリさせることもありそうです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「女子が『特別な夜なのになんで…』とドン引きするクリスマスディナー」をご紹介します。



【１】彼の家で見知らぬ男友達と一緒に囲む鍋料理

「どうしても今日しなきゃならない鍋パーティなの？」（２０代女性）など、いくら彼氏と一緒でも、見知らぬ男友達がいると、彼女に窮屈な思いをさせてしまうかもしれません。いっそのこと全員彼女同伴のパーティにすれば、和気あいあいと楽しめるのではないでしょうか。



【２】味には定評があるかもしれないが小汚いレストラン

「おいしくてもクリスマス向けじゃない」（２０代女性）など、店が古かったり、汚かったりすると、グルメ雑誌などで高評価の店でもあまり喜ばれないようです。クリスマスに行くお店は、はじめてなら下見をしたほうがいいかもしれません。



【３】さすがにチープすぎるファストフード店

「ガッカリを通り越してビックリ。高校生じゃあるまいし」（２０代女性）など、大人になってまでファストフード店に連れて行かれると、あまりのことにギョッとする女性もいそうです。家でまったりするためにテイクアウトを選ぶのなら、チキンやピザのデリバリーにするなどの工夫が必要でしょう。



【４】服に独特の匂いがつく焼肉店

「イチャイチャするかもしれない日にニンニクの匂いはねぇ（苦笑）」（２０代女性）など、気のおけない間柄であっても、ニオイを気にする女性は多いようです。同じ肉でもステーキを選ぶなど、女性の気持ちになって店選びをしましょう。



【５】ムードがまったく感じられないファミレス

「家族だらけのこんな場所に連れてこられても…」（２０代女性）など、庶民的なファミレスの空気にドン引きする女性もいるようです。クリスマスに最優先すべきは、なんといってもムード。予算がないなら、手頃な値段で洒落た雰囲気が味わえる店を早めにキープしましょう。



【６】高級でもクリスマスらしからぬ和食料亭

「頑張ったのはわかるけど、雰囲気が出ないんだよね」（２０代女性）など、高級な料理でもクリスマスらしい雰囲気がないと、物足りない気持ちになる女性もいるようです。ステキなカフェでデザートを食べる、などのリカバリーを用意したほうがいいかもしれません。



【７】彼の実家で行われるホームパーティ

「クリスマスはカップルの日だと思うんだけどな（苦笑）」（２０代女性）など、パーティ感が楽しめても、緊張する彼氏の実家となると話は別。甘いムードも期待できない展開に不満を感じる彼女もいそうです。イウ゛はホームパーティ、クリスマスは二人きり、などであれば問題ないでしょう。



【８】寒いなか行列に並ぶ人気ラーメン店

「ラーメンは好きだけど、クリスマスに並ぶのは違う気がする」（２０代女性）など、いくら人気でも、ラーメン屋はクリスマスに行きたい店ではないのでしょう。彼女が感じる違和感も頷けます。ベタでも、インテリアが綺麗な店や、夜景自慢の店などを選んではいかがでしょうか。



【９】普段のデートでもよく使う居酒屋

「わざわざクリスマスに来なくてもいいのに」（２０代女性）など、いつもと同じ居酒屋では彼女がガッカリしても仕方がありません。同じ「よく行く店」でも、「何かいいことがあったとき行くレストラン」などであれば、そこまで落胆されることもないでしょう。



ほかにも「彼女はこんなクリスマスディナーにドン引き」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）