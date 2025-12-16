【ロボ道 エヴァンゲリオン4号機】 受注期間：12月16日～2026年1月28日 2026年6月 発売予定 価格：29,500円

threezeroは、アクションフィギュア「ロボ道 エヴァンゲリオン4号機」を2026年6月に発売する。受注期間は2026年1月28日まで。価格は29,500円。

本製品は、映画「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」より、劇中に登場しないまま試験中に事故によって消滅した謎の多い機体「エヴァンゲリオン4号機」を、同社のアクションフィギュア「ロボ道」で商品化したもの。

設定資料をもとに立体化しており、全身に約48ヶ所の可動ポイントを搭載し、内部フレームはダイキャスト製で、重量感・強度・広い可動域を実現している。

「ロボ道 エヴァンゲリオン4号機」

仕様：塗装済み可動フィギュア スケール：ノンスケール サイズ：全高 約250mm（肩パーツ含む） 素材：ABS、PVC、POM、亜鉛合金

(C)khara

※画像は開発中のものです。最終商品とは異なる場合があります。