俳優の赤楚衛二が１６日、都内で主演を務めるテレビ東京系連続ドラマ「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」（来年１月１２日スタート、月曜・後１１時６分）のプレミアイベントにヒロインのカン・ヘウォンと登場した。

小料理店でバイトする大河（赤楚）と、韓国からの留学生で大学院に通うリン（ヘウォン）が出会い、惹（ひ）かれていくピュアなラブストーリーを描く。赤楚は今作について、「日本人と韓国人の普遍的な愛の形が表現できたら」と意気込んだ。撮影中は「リンちゃんと出会って成長していくので、とにかくリンちゃんとのコミュニケーションを大事にしました」と明かし、日本語と韓国語の両方を交えた会話をしたという。

今作でヒロイン役を務めるヘウォンは、日本ドラマ初出演。「言葉や文化が違っていてもドラマに描かれている感情は共感していただけると思っている。多くの方が見てくださると思うと、緊張もするんですけど、とても楽しみです」と笑顔。赤楚も「話してみると、すごく日本語を理解されている。台本のセリフとかもめちゃめちゃ努力しているので、ヘウォンちゃんの日本語は見所のひとつ」とアピールした。