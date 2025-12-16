外国人による不動産取得の実態を正確に把握するため、鈴木農林水産相は、16日朝の閣議後の会見で、来年4月から、新たに森林の土地の取得を届け出る所有者に対し、「国籍の記載」を求める方針を明らかにしました。

森林の土地を取得した場合、所有者は市町村に対し、“届出書”を提出する必要がありますが、現在は「国籍の記載」の欄がありません。来年4月からはその中に、「国籍の記載」の欄を新たに設ける方針です。

届け出された所有者の住所が国外であった場合、国内で連絡が取れる連絡先の記載も求める方針です。

さらに、再来年の4月からは、市町村が森林の土地の所有者を管理する「林地台帳」にも、所有者の「国籍の記載」をさせる方針です。

鈴木農水相は、これらによって、「外国人等による森林取得の実態を円滑かつ正確に把握することが可能になると考えている」とした上で、森林の所有者に対し、市町村が行政処分などを行う際、「相手方の言語等に配慮した方法でより実効的に行うことも可能になる」と述べました。

農水省は、これらの方針についての意見を広く募るため、近日中に、農水省のホームページなどで、パブリックコメントを開始するということです。