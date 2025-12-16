2026年のミラノ・コルティナ五輪への出場権をめぐって行われているカーリング世界最終予選。ミックスダブルスの予選リーグ3日目が終わり、日本は順位をあげ4位タイにつけました。

日本代表として出場している小穴桃里選手・青木豪選手ペア。この予選リーグでは、全16チームが2グループに分かれて総当たり戦を行い、それぞれ上位2チームがプレーオフに進出します。このプレーオフの結果で、残り2枠となっている五輪出場チームが決定します。

2日目には逆転負けを喫するなど「1勝2敗」で5位タイとなっていた日本。3日目は1試合が行われ、ドイツと対戦しました。ここまで複数得点をなかなかあげられなかった日本でしたが、第1エンドから2点を先取。第3エンドでは3点、第5エンドでも2点と相手を突き放します。第6エンドを終えて「7-3」となり相手がコンシードを選択。日本が勝利しました。

3日目の全試合が終わり、2勝2敗の日本は順位を1つあげ4位タイ。残すは3試合となる中で負けられない戦いが続きます。Aグループの1位は全勝中の韓国。次ぐ2位タイはチェコ、トルコとなっており、最下位のオーストリアは1試合目を終えて全て不戦敗となっています。Bグループは全勝のオーストラリアと中国がトップタイとなっています。