ラランド・サーヤ、“クズ”すぎる相方に激怒し放った痛烈な一言「初めて声が出ました」 解散危機エピソードに共演者もドン引き
お笑いコンビ・ラランド（サーヤ、ニシダ）が16日放送のフジテレビ系昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：50）に出演。過去の解散危機を明かした。
【写真】“夫”との仲良しショットが公開されたサーヤ
この日、番組では「多才な男女コンビ！」と題してラランドを特集。2人の格差や知られざるプライベート事情などをトークした。その中で解散危機に話題が及ぶと、“クズ芸人”として知られるニシダに、サーヤが激高した過去が明かされた。
サーヤはニシダが、過去の単独ライブで全種類のミスを犯したと告白。まずライブ当日にサーヤが作った小道具を破壊、さらには本番用の衣装も忘れるという徹底ぶり。本番までに小道具を直そうと必死だったサーヤだが、気づくとニシダの姿が見えなくなってしまったという。そしてスタッフを含めてニシダを捜索すると、喫煙所で優雅にアイコスを吸っているニシダを発見したという。
その後、本番でもニシダはネタを飛ばすなどしたといいサーヤは「さすがにと思って、初めて『おい！』と声が出ました」と振り返り、「『もうないわ。一人で売れるわ』」とニシダに宣言したと語った。ニシダは一連の話を一人爆笑して聞いていたが、スタジオの共演者はドン引きの表情だった。
