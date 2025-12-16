トリプル世界戦は全員が計量クリア 堤聖也vsドネア 高見亨介vsサンティアゴ オラスクアガvs桑原拓
プロボクシングトリプル世界戦興行「U-NEXT BOXING.4」（17日、東京・両国国技館）の公式計量が16日、都内のホテルで行われ、全6選手が一発でパスした。
メインのWBA世界バンタム級タイトルマッチは2度目の防衛戦に臨む王者・堤聖也（29＝角海老宝石、12勝8KO3分け）、世界5階級制覇の暫定王者ノニト・ドネア（43＝フィリピン、43勝28KO8敗）ともにリミットより100グラム軽い53.4キロ。約10秒のフェースオフでは互いに淡々とした表情を崩さなかった。オフィシャルはレフェリーがルイス・パボン氏（プエルトリコ）、ジャッジはロバート・ホイル（米国）、ピニット・プラヤドサブ（タイ）、レシェック・ヤンコウィアク（ポーランド）の3氏が務める。
セミファイナルのWBA・WBO世界ライトフライ級王座統一戦はWBA王者・高見亨介（23＝帝拳、10勝8KO）がリミットより100グラム軽い48.8キロ、WBO王者レネ・サンティアゴ（33＝プエルトリコ、14勝9KO4敗）は200グラムアンダーの48.7キロ。フェースオフではサンティアゴが大きく一歩踏み込み顔を近づけてきたため、高見は後ろへ2歩分離れて約12秒、顔を突き合わせた。オフィシャルはレフェリーがスティーブ・ウィリス（米国＝WBO）、ジャッジはリチャード・ブロアン（カナダ＝WBO）、ピニット・プラヤドサブ（タイ＝WBA）、レシェック・ヤンコウィアク（ポーランド＝WBA）の3氏。
WBO世界フライ級タイトルマッチは4度目の防衛戦に挑む王者アンソニー・オラスクアガ（26＝米国、帝拳、10勝7KO1敗）がリミットより400グラムアンダーの50.4キロ、2度目の世界挑戦になる同級4位の挑戦者・桑原拓（30＝大橋、14勝9KO2敗）が100グラム軽い50.7キロだった。オフィシャルはレフェリーがロバート・ホイル（米国）、ジャッジはマヌエル・オリバー・パロモ（スペイン）、リチャード・ブロアン（カナダ）、エフレイン・レブロン（米国）の3氏。
興行のもようはU-NEXTで独占ライブ配信される。