織田信成、運転中の接触事故を報告「私の不注意によるものであり、深く反省」
プロフィギュアスケーター・タレントの織田信成（38）が16日、自身のXを更新。運転中に接触事故を起こしたことを報告した。
【写真】過去には…マナー講師から”指導”をうけて号泣していた織田信成
織田は書面を添え「昨日、私が運転していた車両が渋滞中の徐行状況下で接触事故を起こしました」と伝え「事故発生後は速やかに車両を停止し、警察へ連絡のうえ、現場にて適切な処置および事故対応を行っていただきました」と説明した。
続けて「今回の事故につきましては、私の不注意によるものであり、深く反省しております」とし「今後は運転時の安全確認をより一層徹底し、再発防止に努めてまいります」と記した。
織田は、関西大学大学院文学研究科総合人文学専攻身体文化専修修士課程修了。4児の父。2005年、世界ジュニア選手権で優勝し注目を集める。以降、全日本選手権、NHK杯、四大陸選手権など数々の国内・国際大会で優勝し、10年のバンクーバー五輪では7位に入賞。同年、結婚した。
13年、後進に道を譲るために一度は現役を引退するも、22年、復帰を表明。24年、11年ぶりに全日本選手権に出場し4位に入賞した。2025年の国スポで現役最後のパフォーマンスを披露した。
