HYACCAにICHIBIKO登場♡専門店スイーツで贈る癒やし時間

大切な人に気持ちを届けたいとき、選びたいのは“時間”まで贈れるギフト。専門バイヤーが厳選するオンラインギフトショップHYACCAから、心をほっとほどく新作スイーツギフト3商品が登場しました。専門店ならではの本格的な味わいと、忙しい毎日に寄り添うやさしい甘さが魅力。内祝いや季節のご挨拶はもちろん、自分へのご褒美にも選びたくなるラインナップです。

専門店の味を自宅で楽しむ



今回HYACCAに加わったのは、人気専門店のこだわりが詰まったスイーツ。ICHIBIKOの「いちごミルクのもとギフトセット」は、角切り果実の食感と完熟いちごの香りが広がる希釈タイプ。

牛乳と混ぜるだけで、カフェ気分の一杯が完成します。生クリーム専門店Milkの「ミルキーダックワーズ」は、軽やかさとコクを両立した焼き菓子で、ティータイムを上品に彩ります。

甘さで癒やす上質ギフト

「苺が主役」の恋するいちごプレミアムは、栃木県真岡市産特選とちおとめ2Lサイズのみを使用。フリーズドライ製法で仕上げた苺にホワイトチョコを重ね、サクッとした食感と爽やかな酸味を楽しめます。

ホワイトとストロベリーの2種を食べ比べできる贅沢さも魅力。甘さの奥に感じる素材力が、ひと息つく時間をやさしく包みます♡

商品ラインナップ

いちごミルクのもとギフトセット/ICHIBIKO



価格：3,300円

ミルキーダックワーズ/生クリーム専門店Milk



価格：2,376円

恋するいちごプレミアム25個/苺が主役



価格：4,320円

内容量：25個

いちごサイズ：2Lサイズ

eギフト対応で気軽に贈れる

HYACCAのギフトは、住所を知らなくてもURLを送るだけで贈れるeギフトに完全対応。

LINEやメール、SNSのDMで手軽に気持ちを届けられるため、リモートワーク中のサプライズやオンラインイベントの景品にも便利です。想いをスマートに伝えたい今の時代に寄り添う仕組みも支持されています。

おいしい時間を贈るという選択



甘いものは、気持ちを伝える小さな魔法。HYACCAが提案するスイーツギフトは、味わう時間そのものが癒やしになる特別な存在です。

専門店のクオリティを自宅で楽しめるからこそ、受け取った瞬間だけでなく、その後の余韻まで大切にしたくなる♪大切な人へ、そして頑張る自分へ。やさしい甘さで想いを届けてみてはいかがでしょうか。