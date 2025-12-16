ＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２７）が１６日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の２億５０００万円でサインした。来年３月に開催されるＷＢＣへの２大会連続出場に意欲を示し、「選ばれた際には、次こそスタメンで出たい」と胸の内を明かした。

世界一に輝いた前回大会も日本代表入りし「もちろん選ばれたら出たい気持ちですし、あの時の感動というか、プレッシャー、重圧の中で戦えたっていうのは、そのシーズン、次の年にも生かされていましたし、あそこでしか味わえないものがある」と牧。前回大会は準決勝、決勝はベンチスタートだっただけに「（試合に）出て得るものがあるので、そこはこだわっていきたいなと思っています」と先発メンバーとして出場することへの強い思いを口にした。

また、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が前回大会に続き出場を表明したことに、「大谷さんが出れば盛り上がりますし、スーパー戦力なんで。そこに自分も加わっていきたいですし、野球界を盛り上げていけたらと思います」と言及。「大谷さんがどういうかたちで出場されるか分かりませんが、一緒に出るのが大事。見て学べるものしかない」と話した。