さらば青春の光の東ブクロが１５日、テレビ朝日系「ＭＥＧＵＭＩママのいるＢａｒ」で、好きな女性を家に誘う方法を明かすも、ＭＥＧＵＭＩから「うわぁ、嫌かも」と真っ向否定された。

この日は芸人会屈指のモテ男といわれる見取り図のリリーと東ブクロがゲスト。女性を家に誘うのはどのタイミング？と聞かれ、東ブクロは「それ、ホンマむずい」と渋い顔。

「（出会って）１回目で（家に来ないかと）言っちゃうのは言っちゃうけど、傷つくのが怖い」とまさかのコメント。そのため「大丈夫と思っても自分からは言わない。この後どうする？って」と言うと、ＭＥＧＵＭＩは「うわぁ、嫌かも〜。言ってくれよ」と訴えた。

東ブクロは「だって失敗したらその日、寝られないんですよ」「どうする？に行きたいが含まれている、だからそれをくみ取って返事ください、なんです」と男心を吐露。女性が「なんでもいいけど」と言えば「間髪入れずに『家来る？』って言えるけど『もう一軒かな』とか言われると、もう一軒か〜と思っていけなくなっちゃう」ともらした。

これにはリリーが「こっちが言わんと」と説教。「言わせたら女の子の責任になる」「男の子がドンドン誘わないと」と伝えていた。