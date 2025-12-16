「21時にアイス」×「セブンイレブン」がコラボ！ 人気フレーバー表現したパフェアイス登場
夜に楽しめるリッチなアイスクリーム専門店「21時にアイス」が監修した2種類のパフェアイスが、12月23日（火）から、首都圏・関西の「セブンイレブン」で数量限定で発売される。
【写真】人気の「チョコバナナ」を再現したパフェアイスも！ ラインナップ一覧
■再現度＆ボリューム感にこだわり！
「21時にアイス」は、全国に40店舗を展開する人気の夜アイス専門店チェーン。食後の「締めアイス」文化を広めた火付け役として話題の店舗で、2020年に大阪で1号店がオープンし、現在では全国に40店舗を展開中だ。
そんな本店の上位人気を誇る「チョコバナナ」と「紫芋モンブラン」の味わいを表現した、容量330mlのボリューム満点のパフェアイスを開発。SNSでも話題の専門店の味を、自宅で手軽に楽しめる。
「21時にアイス チョコバナナ」は、スッキリしたミルクアイスと濃厚チョコアイスの2種の味わいに、果肉入りバナナソースとアイス全体にかかるチョコソースが絶妙に絡み合い、専門店の味を表現した商品。2種のトッピングと底のクッキーがアクセントとなり、最後まで飽きずに楽しめる。
一方「21時にアイス 紫芋モンブラン」は、「紫芋モンブラン」を、天面の巻き形状で表現。スッキリしたミルクアイスと濃厚な紫芋アイスの2種の味わいに、紫芋ペーストを配合した紫芋ソースがよく絡み、素材本来の濃厚な味わいを楽しめる。
「セブンイレブン」担当者は、「『夜に楽しめるリッチなアイスクリーム専門店』ブームの先駆者である『21時にアイス』と初のコラボが実現し、大変うれしく思います」とコメント。
「本格的な人気フレーバーを、いつでもご自宅で気軽に楽しんでいただくため、専門店の味の再現度と、ボリューム感に徹底的にこだわりました。胃袋も心もずっしり満たされる感動の味わいを、ぜひお楽しみください！」と述べている。
【写真】人気の「チョコバナナ」を再現したパフェアイスも！ ラインナップ一覧
■再現度＆ボリューム感にこだわり！
「21時にアイス」は、全国に40店舗を展開する人気の夜アイス専門店チェーン。食後の「締めアイス」文化を広めた火付け役として話題の店舗で、2020年に大阪で1号店がオープンし、現在では全国に40店舗を展開中だ。
そんな本店の上位人気を誇る「チョコバナナ」と「紫芋モンブラン」の味わいを表現した、容量330mlのボリューム満点のパフェアイスを開発。SNSでも話題の専門店の味を、自宅で手軽に楽しめる。
「21時にアイス チョコバナナ」は、スッキリしたミルクアイスと濃厚チョコアイスの2種の味わいに、果肉入りバナナソースとアイス全体にかかるチョコソースが絶妙に絡み合い、専門店の味を表現した商品。2種のトッピングと底のクッキーがアクセントとなり、最後まで飽きずに楽しめる。
一方「21時にアイス 紫芋モンブラン」は、「紫芋モンブラン」を、天面の巻き形状で表現。スッキリしたミルクアイスと濃厚な紫芋アイスの2種の味わいに、紫芋ペーストを配合した紫芋ソースがよく絡み、素材本来の濃厚な味わいを楽しめる。
「セブンイレブン」担当者は、「『夜に楽しめるリッチなアイスクリーム専門店』ブームの先駆者である『21時にアイス』と初のコラボが実現し、大変うれしく思います」とコメント。
「本格的な人気フレーバーを、いつでもご自宅で気軽に楽しんでいただくため、専門店の味の再現度と、ボリューム感に徹底的にこだわりました。胃袋も心もずっしり満たされる感動の味わいを、ぜひお楽しみください！」と述べている。