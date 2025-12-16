¡Ö¤ª¼Ì¿¿¤À¤±¤Ç¤âÇú¾Ð¡×µ×ËÜ²íÈþ¡õ¼ÆÅÄÍý·Ãà¶¯Îõ¥³¥¹¥×¥ìá¤Ë¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¡×¡ÖÃ¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼
¡ÖÀÖÄÍÉÔÆóÉ×À¸ÃÂ90¼þÇ¯º×¡×¤Ë½Ð±é
¡¡¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤½÷À¥¿¥ì¥ó¥È2¿Í¤¬àÂçÊÑ¿Èá¶ÄÅ·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀÖÄÍÉÔÆóÉ×À¸ÃÂº×¡¡¥ï¥Ï¥ÏËÜÊÞ¤Ç½Ð±é¡¡ÀÖÄÍÉÔÆóÉ×¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Á¥Ð¥«¥Ü¥ó¤Î¥Ñ¥Ñ¤Î¼ÆÅÄ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¥Ë¥ã¥í¥á¤Î»ä¡¼¡¼¾Ð¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤À¤Î¤Ïµ×ËÜ²íÈþ¡£
¡¡µ×ËÜ¤¬ÀÖÄÍÉÔÆóÉ×¤µ¤ó(µýÇ¯72)¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¡ÖÅ·ºÍ¥Ð¥«¥Ü¥ó¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ë¥ã¥í¥á¡¢¼ÆÅÄÍý·Ã¤¬¥Ð¥«¥Ü¥ó¤Î¥Ñ¥Ñ¤ËÊ±¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡11Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡ÖÀÖÄÍÉÔÆóÉ×À¸ÃÂ90¼þÇ¯º×¡×¤Î±é·à¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¤ªÃãÌÜ¤ÊÊÑ¿È¤Ö¤ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ª¼Ì¿¿¤À¤±¤Ç¤âÇú¾Ð¤Ç¤¹¡×¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¡¡Î®ÀÐ¤Ç¤¹¡×¡Ö»Ð¤µ¤ó¤¿¤ÁºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¨¤Ã¡©¡ªÃ¯¤«¤È»×¤¨¤Ð¡×¡Ö¤¹¤²¤§¤Ê(¾Ð)¥ï¥Ï¥ÏËÜÊÞºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡µ×ËÜ¤È¼ÆÅÄ¤Ï1984Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥ï¥Ï¥ÏËÜÊÞ¤ÎÅö½é¤«¤é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¥®¥ã¥°¡¢²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ª¾Ð¤¤½Å»ë¤Î±é·à¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤â¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£