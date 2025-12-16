（株）ＦＵＮＡＮ ＰＲＯＪＥＣＴ（大阪市中央区）は９月２６日、債権者より破産を申し立てられ１２月４日、大阪地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には前川拓郎弁護士（あさひパートナーズ法律事務所、大阪市中央区北浜２−１−５）が選任された。

負債総額は約３０億円（２０２１年８月期決算時点）。



商業ビルの再生案件などの不動産開発事業を中心に、不動産ブランディング、リノベーション、各種コンサルティング事業を手掛けていた。保有していた泉佐野センタービルの売却に伴って２０１７年８月期にはピークとなる売上高４３億６３８８万円を計上。２０１８年８月期も複数の物件売却により売上高３４億７３８９万円をあげていた。

しかし、その後は急激に業容が縮小し、２０２１年８月期には売上高が２億４９１８万円まで後退し、１億９６１万円の赤字となった。この間、当社の支払をめぐって複数の訴訟が提起されるなど業況の悪化が表面化。２０２２年７月に現代表が就任し同年８月、登記上本社を移転していたなか、今回の措置となった。



※（株）ＦＵＮＡＮ ＰＲＯＪＥＣＴ（TSRコード:576586080、法人番号:8120101030587、大阪市中央区北久宝寺町４−４−１５、登記上：愛媛県西条市中野甲１２９３−２、設立２０１１（平成２３）年１１月、資本金１０００万円）

