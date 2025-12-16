一緒にご飯を食べたい選手は誰？ 佐久間朱莉は年間女王を争った先輩、柏原明日架は食事をライブ配信したいアイドル、穴井詩があげたのは驚きの大食漢!!
日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。女子プロたちに「来年はこの人をごはんに誘いたい！」と思う選手は誰なのかを尋ねた動画の第3弾を投稿した。
【動画】思わぬ暴露！ 「大ライス3杯」の大食漢は誰？
吉田優利は「えっ、みんなと行きたいけどなぁ」としながらも「前、回った時に菅楓華ちゃんと一緒に行きたいねって話はしていたので」と話すと、カメラに向かって「行こうね〜！」と手を振って呼びかけていた。「普段はどんな感じで食事に誘うか」との質問には「年上の人だったら『焼肉食べたいので、一緒に行きませんか』とストレートに聞いています」「年下の子とはあまり行ったことがないから、新しい経験をしたいなって思います」。初優勝から一気に4勝を挙げて年間女王に輝いた佐久間朱莉も「わぁ〜、たくさんいるけど…」「今、河本結さんに『ごはん、一緒に行きたいですね』って言っています」と、最後まで女王の座を争った先輩の名前をあげた。「どちらが支払いますか」と聞かれると、ちょっと迷った表情を浮かべたが「ご馳走様です！」と頭を下げると、笑顔を見せていた。柏原明日架は「先輩だと木戸愛さん、後輩は菅沼菜々ちゃんと言ってみたいです」と回答。「ごはんを食べる時もアイドルなのかな？」「たぶんファンの皆さんも気になるところだと思うので、ごはんに行ったらライブ配信しようかな」と、ファンの注目を集めそうな食事会になりそうだ。永峰咲希は「結構、ホテルは一緒なのに、ごはんに行ったことはない」という木村彩子の名をあげた。「何を食べに行くか」との問いには「（木村は）焼き肉ばかり食べているイメージがあるので、問答無用で焼肉になるんじゃないかな」と笑っていた。穴井詩は「よく食べる選手が好きなので、たくさん食べる選手と行きたいですね」。「たくさん食べる」の基準は「山本景子は焼き肉だったら大ライス3杯に、肉を一通りいって、また一通りいけるくらい」と、かなり高いハードルが示された。投稿を見たファンからは「優利ちゃんと楓華ちゃんのご飯は楽しそう」「柏原プロ、インスタライブ楽しみにしてます」などのコメントが寄せられていたが、穴井に名前を上げられた山本に対しては「山本さん・・・やべぇ」「大ライス三杯www」「一通りの一通りなんや（笑）」など驚きの声が集まり、思わぬところで大食漢のイメージがつけられてしまった。
