大泉洋、岡田将生＆高畑充希夫婦と食事で「相当怒られた（笑）」 理由に会場爆笑
俳優の大泉洋が16日、テレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』（毎週火曜 後9：00）の最終話直前囲み取材に登場。本作で共演した岡田将生の妻・高畑充希とのエピソードを明かした。
【集合ショット】仲良すぎ！くっついて笑顔で手を降る大泉洋＆ディーン・フジオカ
ヒットメーカー・野木亜紀子氏の完全オリジナル脚本で届ける本作は、会社をクビになり、人生に詰んだどん底サラリーマン・文太（大泉）が、“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う（？）かもしれないジャパニーズ・ヒーロードラマ。きょう最終話を迎える。
「撮影の早い段階で、岡田君と、奥様の高畑充希ちゃんと一緒にごはんに行く機会があった」という大泉。そこで「俺が『岡田くんと（2人の“ぶんちゃん”として）コロコロ入れ替わるシーンがあって、それが本当にいやでしょうがないんですよ』って言っちゃって（笑）」と、物語中盤で明かされる設定を言ってしまったそう。
「『私ずいぶんなネタバレを食らった気がするんですけど』って言われて。まだ1話も放送されていない段階で、相当なネタバレをしてしまい、ものすごく怒られた記憶があります（笑）」と告白すると、会場は爆笑。「私たちにしてみれば当たり前の設定なもんでつい言っちゃったんですよ」と弁明していた。
会見には、ディーン・フジオカも登場した。
【集合ショット】仲良すぎ！くっついて笑顔で手を降る大泉洋＆ディーン・フジオカ
ヒットメーカー・野木亜紀子氏の完全オリジナル脚本で届ける本作は、会社をクビになり、人生に詰んだどん底サラリーマン・文太（大泉）が、“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う（？）かもしれないジャパニーズ・ヒーロードラマ。きょう最終話を迎える。
「『私ずいぶんなネタバレを食らった気がするんですけど』って言われて。まだ1話も放送されていない段階で、相当なネタバレをしてしまい、ものすごく怒られた記憶があります（笑）」と告白すると、会場は爆笑。「私たちにしてみれば当たり前の設定なもんでつい言っちゃったんですよ」と弁明していた。
会見には、ディーン・フジオカも登場した。