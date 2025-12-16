国交省・気象庁「防災気象情報が生まれ変わります」と発表・説明 5段階の警戒レベルを数字で付記など、来年5月下旬から【詳細一覧】
国土交通省水管理・国土保全局と気象庁は16日、令和8（2026）年5月下旬より「新たな防災気象情報」を運用すると発表した。
「新たな防災気象情報の運用について〜令和8年の大雨時期から防災気象情報が生まれ変わります〜」と説明。新たな防災気象情報は、情報名称に警戒レベルの数字を付記するなど、市町村が発令する避難指示等の避難情報や住民がとるべき避難行動との関係が分かりやすくなる。運用開始は、大雨時期の来年5月下旬を予定する。
■新情報のポイント（発表全文）
新たな防災気象情報では、避難行動に対応した5段階の警戒レベルに整合させ、大雨などの災害発生の危険度の高まりに応じて各情報を発表します。
これに伴い、河川氾濫の特別警報を新たに開始することや警戒レベル4相当情報として危険警報を運用することなど、現行の大雨警報・注意報などの気象庁が発表する防災気象情報が大きく変わります。
・5段階の警戒レベルへの整合
避難情報に関するガイドラインでは、5段階の警戒レベルで住民がとるべき行動が設定されています。対象となる災害である河川氾濫、大雨、土砂災害及び高潮に関する情報等は、これまで警戒レベルと情報との対応が対象災害ごとに異なる運用となっていたところ、今回、5段階すべての警戒レベルに対応した情報を改めて設定し、とるべき行動の判断をより一層支援できる情報体系に改善します。
・情報へのレベルの付記
情報と対応する防災行動をよりわかりやすくするため、情報名称そのものにレベルの数字を付けて発表します。レベル3〜5については警戒レベル“相当”情報ですが、分かりやすさ、伝わりやすさを重視し、例えばレベル3相当の大雨警報は、レベル3大雨警報とします。
（大雨警報→レベル3大雨警報、高潮注意報→レベル2高潮注意報 など）
・河川氾濫に関する特別警報の新設
河川氾濫に関する特別警報として、新たにレベル5氾濫特別警報の運用を開始します。レベル5氾濫特別警報は、洪水予報河川において氾濫が差し迫ったときに発表します。
・レベル4相当情報としての「危険警報」の運用
レベル4避難指示の発令等の目安となるレベル4相当の情報として危険警報を運用します。
（土砂災害警戒情報→レベル4土砂災害危険警報 など）
・気象防災速報、気象解説情報の新設
これまで「気象情報」として発表していた様々な情報を、大きく2つに分類します。線状降水帯による大雨発生など、極端な現象を速報的に伝える情報は、「気象防災速報」、気象状況等を網羅的に解説する情報は「気象解説情報」として発表します。
（顕著な大雨に関する気象情報 →気象防災速報（線状降水帯発生） など ）
（全般台風情報 →気象解説情報（台風第○号） など）
