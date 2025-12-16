お笑いコンビ「ラランド」のサーヤ（30）が16日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。聞かれるとウンザリする質問を明かした。

ゲストに対する“勝手なイメージ”として、フリーアナウンサーの神田愛花が「男女のコンビなので、1回ぐらいは“ハッ！好きかも？”があったっぽい」とのコメントをぶつけると、2人はバツの札で即答。よく聞かれるというサーヤは「にゃんこスターさんのせいっすよ、ホントに。あの2人のせいで100万回聞かれて」と苦い表情に。

そして「芸人は確かに芸人と付き合いがち」と認めながらも「もう風評被害で、一時期ホントに嫌で。MCの人とかに毎回それを聞かれるんですよ、“付き合ってるんでしょ？”とか」と告白。「ひどいのは爆笑問題の太田（光）さんとかは、“お前らな、あれだよな、できてんだよな”って決めつけてくる」と振り返った。

さらに「一時期、嫌気が差して、ニシダが（ボケを）間違えて“もう、袖でブッチュブチュやってますよ〜”とか答えた。それが広まったりして」と明かすと、一同は爆笑。「聞きたくない」との声に、サーヤは「どっちに行っても不快な思いをさせてしまう」と顔をしかめていた。