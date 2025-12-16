米軍がさらに3隻の麻薬密輸船とみられる船舶への攻撃を実施した/US Southern Command

（CNN）米軍は15日、東太平洋で麻薬密輸船とみられる船舶3隻を攻撃し、8人を殺害した。米南方軍が明らかにした。

南方軍はX（旧ツイッター）への投稿で、ヘグセス国防長官の指示により統合任務部隊サザン・スピアが、国際水域で指定テロ組織の運航する船舶3隻に対し、致死的なキネティック（動的）攻撃を実施したと述べた。また「情報機関は、これらの船舶が東太平洋の既知の麻薬密輸ルートを航行し、麻薬密輸に従事していたことを確認した」とも記した。

「サザン・スピア作戦」と名付けられた作戦の一環として実施される麻薬密輸船とみられる船舶への攻撃では、これまでに少なくとも95人が死亡した。トランプ米政権はこの作戦の目的を麻薬密輸の抑制にあるとしている。南方軍の別のソーシャルメディア投稿によると、米軍は直近では12月4日、東太平洋で麻薬密輸船とみられる船舶を攻撃し、乗組員4人を殺害している。

一連の攻撃は、南米ベネズエラに対して数カ月にわたり圧力をかける作戦の一環だ。米国は数千人の兵士と空母打撃群をカリブ海に派遣し、ベネズエラのマドゥロ大統領に対する脅迫を繰り返している。