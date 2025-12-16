Îé¿¿¶×¡¢ÊõÄÍÂàÃÄ¤Ç¿ÍÀ¸·ãÊÑ¡ÖÁ´¤Æ¤¬¿·¤·¤¤¡× ÃËÌò¤ÇÇÝ¤Ã¤¿Éð´ï¤â³è¤«¤·¡ÈÂè2¾Ï¡É¤ÇÉý¹¤¤»Å»ö¤Ë°ÕÍß
¡üÅìµþ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¡õ»öÌ³½ê¤â·è¤Þ¤ê¡Ö¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×
º£Ç¯8·î¤ËÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤òÂàÃÄ¤·¡¢Ìó16Ç¯¤ÎÃËÌò¿ÍÀ¸¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿Îé¿¿¶×¡£º£¤ÏÅìµþ¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¡¢10·î¤Ë¤Ï°ð³À¸ãÏº¡¢Áð¤Ê¤®¹ä¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖCULEN(¥«¥ì¥ó)¡×¤Ø¤Î½êÂ°¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£12·î¤ËÂàÃÄ¸å½é¤È¤Ê¤ë¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØFlare¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÍèÇ¯¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Ð¡¼¥ì¥¹¥¯¡Ù¤Ç¤Î¼ç±é¤¬¹µ¤¨¤ë¤Ê¤ÉÂè2¾Ï¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¤¤Ê´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ÎÃæ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ÇÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤À¤í¤¦¤«¡£º£¤Î¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
Îé¿¿¶×
¡½¡½8·î¤ËÊõÄÍ¤òÂàÃÄ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ºÂàÃÄ¤ò·è°Õ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Î»×¤¤¤«¤é¤ªÊ¹¤«¤»¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡£
¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2019Ç¯¤«¤é¡Ö¼¡¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂàÃÄ¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬Æ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤ÄÂ´¶È¤¹¤ë¡×¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤¬¤¢¤±¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÆü¾ï¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÊõÄÍ²Î·à¤¬110¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤«¤éÂ´¶È¤«¤Ê¡×¤È¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢·àÃÄ¤È¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤Æ·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¾â¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤«¤é¤ä¤á¤Ê¤¤ã¡×¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë¿µ½Å¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½ÆÃ¤ËÂç¤¤ÊÉÔ°Â¤â¤Ê¤¯ÂàÃÄ¤Ç¤¤¿´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ì½ï¤ËÉñÂæ¤ËÎ©¤ÄÃç´Ö¤Î´Ä¶¤¬¡¢110¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë¥°¥Ã¤È¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤â¤¦Ç¤¤»¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¡×¤È°Â¿´¤·¤ÆÂ´¶È¤Ç¤¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÉÔ°Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤ä¤Ã¤ÈÃÏ¤ËÂ¤¬¤Ä¤»Ï¤á¤Æ¡Ö³Ú¤·¤ß¡×¤¬½ù¡¹¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÂàÃÄ¤µ¤ìÀ¸³è¤âµ¤»ý¤Á¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Î¿´¶¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«?
¤³¤Î¿ô¥«·î´Ö¤ÏËÜÅö¤ËÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¡¢ÅÜÅó¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤®¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊõÄÍ¤«¤éÅìµþ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢½êÂ°Àè¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¡Ö¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£¤¬¤½¤Î½Ö´Ö¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢²¿¤ò¤¹¤ë¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ï¤±¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯³Ú¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯»É·ãÅª¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÆü¡¹²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤ä¤Ï¤ê¡¢´Ä¶¤Ï´Ý¤´¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«?
·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢Á´Éô¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤À¤±ÊÑ¤ï¤ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì½ê¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£Á´¤Æ¤¬¿·¤·¤¤¡£µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÀÎ¤Î¼«Ê¬¤ËÍê¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ÈÁ°¤ò¸þ¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Þ¤µ¤ËÂè2¾Ï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ËÜÅö¤ËÂè2¾Ï¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ìó16Ç¯´Ö¤ÎÊõÄÍ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò·Ð¤ÆÂè2¾Ï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿º£¡Ö¤³¤ì¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«?
ÆÃ¤ËÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡Ö¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¡¢¤¢¤È¡ÖÃÄÂÎ¤Ç¸«¤»¤ëÎÏ¡×¤Ç¤¹¡£ÃÄÂÎ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¿Í¤Ø¤ÎÃí°ÕÎÏ¤ä´Ñ»¡ÎÏ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â¡¢¼þ¤ê¤Î¶õµ¤´¶¤Ç¸ÆµÛ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ïº£¸å¤â¤É¤³¤«¤ÇÌò¤ËÎ©¤Ä¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÄ¹½ê¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ûÃËÌò¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤ÎÃÏÀ¼¤ä²»°è¤Î¹¤µ¤ò³è¤«¤·¤¿»Å»ö¤Ë°ÕÍß
¡½¡½¿·¤¿¤Ê½êÂ°Àè¤Ë¤Ï¡ÖCULEN(¥«¥ì¥ó)¡×¤òÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤º¤Ã¤ÈÊõÄÍ¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Â´¶È¸å¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬ÀµÄ¾¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÊõÄÍ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ÏÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉñÂæ¤Ç²Î¤Ã¤¿¤êÍÙ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£¸å¤â¾¡Éé¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢³°¤ÎÀ¤³¦¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉñÂæ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±ÇÁü¤ä²»³Ú¤Ê¤É¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢°ÊÁ°¤«¤é¤´±ï¤Î¤¢¤Ã¤¿CULEN¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÆÃ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª»Å»ö¤Ï?
¡ÖÀ¼¡×¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃËÌò¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤ÎÃÏÀ¼¤ä²»°è¤Î¹¤µ¤Ï¡¢ÃËÌò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉð´ï¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÃËÀÌò¤ä½÷ÀÌò¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌò¤Ê¤ÉÏ·¼ãÃË½÷¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌò¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÉáÃÊ¤«¤é¥¢¥Ë¥á¤Ï¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?
¸«¤Þ¤¹¡£¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ï¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤Î¥ª¥¿¥¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¤Ê¤É¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡ÖÃË¤Î»Ò¤¬¹¥¤¤½¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤ò¤è¤¯´Ñ¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡üº£Ç¯¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸ºÇÂç¤ÎÅ¾µ¡¡× º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤â¸ì¤ë¡ÖÊªÉÝ¤¸¤»¤º¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ì¤Ë¡×
¡½¡½Âç¤¤ÊÅ¾µ¡¤ò·Þ¤¨¤¿2025Ç¯¤Ç¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1·î¤ËÉðÆ»´Û¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬º£Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸ºÇÂç¤ÎÅ¾µ¡¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¡¢Âç¤¤ÊÊÑ²½¤Î¤¢¤Ã¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿¤Á¤ã¤ó¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¿Ê¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢2025Ç¯¤Î·Ð¸³¤òÌµÂÌ¤Ë¤»¤º¡¢ÎÈ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½2026Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«?
¤¹¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉñÂæ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢2025Ç¯¤Î²¼È¾´ü¤À¤±¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö°ì´ü°ì²ñ¡×¤ÎÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¡¢»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤â¤Ã¤È¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÊõÄÍ»þÂå¤Ï¡¢·àÃÄ¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¨¤ë´Ä¶¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤·¤¿¤é2ÅÙ¤È²ñ¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦½Ð²ñ¤¤¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿½Ð²ñ¤¤¤ò¡¢¤è¤êÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÍèÇ¯¸ø±é¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Ð¡¼¥ì¥¹¥¯¡Ù¤Ç¤Ï¼ç±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ½é±é¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿´»ý¤Á¤Ç¤¹¤«?
ÊõÄÍÂ´¶È¸å½é¤á¤Æ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¡Ø¥Ð¡¼¥ì¥¹¥¯¡Ù¤Î²»³Ú¤òÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¾å±é¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¤·¡¢É¬»à¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Èµ¤¹ç¤¤¤Ï½½Ê¬¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¤½¤Îµ¤¹ç¤¤¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹(¾Ð)¡£½ù¡¹¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤ËÊÑ¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢º£¸å¤Î·ÝÇ½À¸³è¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î17Ç¯¼å¡¢ÃËÌò¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬º£¸å¤É¤¦Ìò¤ËÎ©¤Ä¤«¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊõÄÍ¤Ë¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡ÖÎé¿¿¶×¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÌò¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò³è¤«¤»¤ë¤ª»Å»ö¤â¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢µÕ¤ËÁ´¤¯´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤Ê¬Ìî¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÊªÉÝ¤¸¤»¤º¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ì¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Îé¿¿¶×
12·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2009Ç¯¤ËÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Ë95´üÀ¸¤È¤·¤Æ¼óÀÊÆþÃÄ¤·¡¢À±ÁÈ¤ËÇÛÂ°¡£2019Ç¯¤ËÀ±ÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï¡Ø¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡Ù¡Ø1789¡Ý¥Ð¥¹¥Æ¥£¡¼¥æ¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ý¡Ù¤Ê¤É¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¡ØÌøÀ¸Ç¦Ë¡Ä¡¡¿¥â¥¢¡¼¡¦¥À¥ó¥Ç¥£¥º¥à¡ª¡Ù¤Î±éµ»¤ÇÂè76²óÊ¸²½Ä£·Ý½Ñº×¾Þ±é·àÉôÌç¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2025Ç¯8·î¡Ø°¤½¤Íå¾ë¤ÎÆ·¡¿¥¨¥¹¥Ú¥é¥ó¥È¡ª¡ÙÅìµþ¸ø±éÀé½©³Ú¤ò¤â¤Ã¤ÆÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤òÂàÃÄ¤·¡¢Æ±Ç¯10·î¤è¤êCULEN¤Ë½êÂ°¡£12·î¤ËÂàÃÄ¸å½é¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØFlare¡Ù¤ò³«ºÅ¡£2026Ç¯¤Ë¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Ð¡¼¥ì¥¹¥¯¡ÙÆüËÜ½é±é¤Ç¼ç±é¡¦¥¢¥ê¡¦¥í¡¼¥ºÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£
¥¹¥¿¥ê¥¤¥¹¥È¡§ºÙ¸«²ÂÂå(ZEN creative)¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§ÀÖ¾¾³¨Íø(ESPER)¡¡
°áÁõ¡§¥Ñ¥ó¥Ä¡áCAYO HOSOMI¡¡¥Ô¥¢¥¹¡ákengo Kuma + MA,YU(¥±¥ó¥´ ¥¯¥Þ ¥×¥é¥¹ ¥Þ¥æ/¥ô¥¡¥ó¥É¡¼¥à¥ä¥Þ¥À)¡¡º¸Ãæ»Ø¥ê¥ó¥°/º¸¿Íº¹¤·»Ø¥ê¥ó¥°¡áVENDOME AOYAMA(¥ô¥¡¥ó¥É¡¼¥à ÀÄ»³)
